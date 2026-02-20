НА ЖИВО
          Европа

          Зеленски пред AFP: Украйна не губи войната, но е под натиск за Донбас

          20 февруари 2026 | 22:55 500
          Украйна „не губи войната“ срещу Русия, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Агенция Франс прес (AFP), цитирана от БТА. Разговорът се проведе дни преди 24 февруари, когато се навършват четири години от началото на пълномащабната руска инвазия.

          Според Зеленски въпросът не е дали страната губи, а дали е в състояние да победи. Той подчерта, че този изход идва на „много висока цена“, но категорично отхвърли хипотезата за поражение.

          Държавният глава съобщи, че украинските въоръжени сили са освободили 300 квадратни километра територия в южната част на страната през последните дни в рамките на продължаваща контраофанзива. От AFP уточниха, че не могат да проверят това твърдение чрез независим източник.

          Зеленски разкри, че Русия и САЩ оказват натиск върху Киев да изтегли напълно войските си от Донбас. Именно отказът на Украйна да отстъпи индустриалния източен регион остава основната пречка в преговорите.

          Въпреки дипломатическото напрежение, президентът потвърди, че обменът на разузнавателна информация със Съединените щати продължава „на същото равнище“. Той призова за разполагане на европейски войници по-близо до фронтовата линия при евентуално прекратяване на огъня, за да гарантират спазването му.

          По отношение на вътрешната ситуация Зеленски коментира, че Москва използва темата за избори в Украйна с цел да го свали от власт. Той призна за проблеми с връзката през сателитната мрежа „Старлинк“, но изтъкна, че руските сили срещат много по-сериозни затруднения, след като Илон Мъск дезактивира използваните от тях терминали в началото на месеца.

