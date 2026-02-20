Зеленски: Севернокорейски войски се обучават в Русия да противодействат на ракети и дронове

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия обучава 10 000 войници от Северна Корея за противодействие на ракети и различни видове дронове. Държавният глава обяви това в Telegram.

„10 000 севернокорейски войници в момента се намират на руска територия. Изключително опасно е, че те придобиват знания за съвременната хибридна война“, отбеляза Зеленски.

По-конкретно, севернокорейските войски се учат да противодействат на ракети и различни видове дронове, включително оптични дронове, FPV до далекобойни безпилотни летателни апарати.

„В момента те тренират на руска територия, защото ние отговаряме на руските атаки. Следователно те имат тази възможност. Какво ще правят с тези знания? Най-малкото ще донесат този опит и знания у дома, в Северна Корея“, подчерта Зеленски.