          Жълт код за обилни валежи в четири области, очаква се рязко застудяване

          Силен вятър и смесени валежи ще обхванат страната, температурите ще се понижат чувствително

          20 февруари 2026 | 07:49 190
          Жълт код за обилни валежи е обявен за четири области в страната – Благоевград, Смолян, Кърджали и Пазарджик, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

          Днес вятърът от юг-югозапад ще се усили, като в Източна България и в районите край северните склонове на планините ще бъде силен и поривист. С него температурите ще се повишат.

          След обяд обаче вятърът в по-голямата част от страната ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад, което ще доведе до бързо и чувствително застудяване.

          От запад на изток облачността ще се увеличава, като на места ще има валежи от дъжд. В северните и планинските райони валежите ще се примесват или ще преминават в сняг.

          В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток. Температурите ще останат с малък денонощен ход и ще се задържат близки до нулата. Облачността ще бъде по-често значителна, а на места, главно в Южна България, се очакват слаби валежи от сняг или от дъжд и сняг.

