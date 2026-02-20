НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияКрими

          Жена изтегли над 70 000 евро от чужда карта в Берковица

          57-годишната е задържана след сигнал от банка за неправомерни транзакции от АТМ устройства

          20 февруари 2026 | 15:47 660
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          57-годишна жена е задържана в Берковица, след като е източила 70 558,28 евро от чужда банкова карта, съобщиха от полицията.

          - Реклама -
            
            
          Две жени с обвинения за кражба на близо 18 000 лева в столичен мол Две жени с обвинения за кражба на близо 18 000 лева в столичен мол

          Разследването е започнало след постъпил сигнал от банка за извършени неправомерни транзакции с чужд платежен инструмент, без съгласието на титуляра – техен клиент.

          По първоначални данни неправомерно изтеглените средства възлизат на 138 000 лева, което се равнява на 70 558,28 евро. Тегленията са били извършени в периода ноември – декември 2025 г. от АТМ устройства в града.

          Заловиха непълнолетен за множество кражби от коли и имоти в Ямбол Заловиха непълнолетен за множество кражби от коли и имоти в Ямбол

          При извършеното претърсване в дома на жената са открити и иззети веществени доказателства по случая.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Росен Цветков пред „Евроком“: Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице

          Никола Павлов -
          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която се извинява за хора, които реално не познава
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          Пламена Ганева -
          Президентът Илияна Йотова освободи Стоил Цицелков като вицепремиер след скандал около биографията му. Решението идва часове след подадената оставка.
          Общество

          Голям е процентът на родителите, които крият за дете с проблем

          Росица Николаева -
          Много родители записват децата си в помощни училища, защото разбират, че няма смисъл детето да е в общообразователно
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions