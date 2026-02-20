Жена изтегли над 70 000 евро от чужда карта в Берковица

57-годишна жена е задържана в Берковица, след като е източила 70 558,28 евро от чужда банкова карта, съобщиха от полицията.

Разследването е започнало след постъпил сигнал от банка за извършени неправомерни транзакции с чужд платежен инструмент, без съгласието на титуляра – техен клиент.

По първоначални данни неправомерно изтеглените средства възлизат на 138 000 лева, което се равнява на 70 558,28 евро. Тегленията са били извършени в периода ноември – декември 2025 г. от АТМ устройства в града.

При извършеното претърсване в дома на жената са открити и иззети веществени доказателства по случая.