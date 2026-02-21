Сто снегопочистващи машини обработват пътната мрежа в София след снеговалежа. Приоритетно се почистват трасетата на градския транспорт и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел, съобщиха от Столичната община.

В район „Кремиковци“ екипи работят по отсечките към Сеславци, Бухово, Желява и други населени места. Дейности по зимно поддържане се извършват и в районите „Студентски“, „Младост“, „Люлин“, „Овча купел“, „Банкя“ и други. В Природен парк „Витоша“ са опесъчени пътищата от „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ и от „Бояна“ до „Златните мостове“, като продължава избутването на снежната маса.

Градският транспорт се движи при зимни условия. Възстановено е движението на тролейбусна линия №9. Автобусите по линии 61 и 63 изпълняват маршрутите си, но линия 66 е временно спряна заради усложнената обстановка. Пътят София – Самоков е затворен.

Началникът на Оперативния център към Столичния инспекторат Любомир Грънчаров посочи, че в ранните часове е имало затруднения, но са взети своевременни мерки. Започва почистването на вътрешнокварталните улици, като паркираните автомобили създават пречки за техниката.

От общината призоваха шофьорите да използват подготвени за зимата автомобили и да се движат със съобразена скорост. Собствениците на имоти трябва да почистят тротоарите пред сградите си.

Усложнена е обстановката и в Северозападна България. Път Е-79 в област Монтана се затваря напълно, а в областите Видин и Враца е въведена забрана за камиони над 12 тона по главния път.