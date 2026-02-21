НА ЖИВО
          НачалоСпортДруги

          6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец

          Клаебо спечели и последната дисциплина в ски-бягането - 50 км класически стил, след като по-рано триумфира и в първите 5 дисциплини в Милано - Кортина

          21 февруари 2026 | 14:46
          Сподели
          Йоханес Хьофслот Клаебо записа за 6-ти път със златни букви името си на Олимпийските игри в Милано – Кортина!

          “Летящият” норвежец спечели пълнен комплект от 6 златни медала на Игрите в Италия.

          Клаебо спечели и последната дисциплина в ски-бягането – 50 км класически стил, след като по-рано триумфира и в първите 5 дисциплини в Милано – Кортина.

          Настоящият световен шампион в дисциплината от Трондхайм 2025 Йоханес Клаебо (Норвегия) продължи да пренаписва олимпийската история. Той отново триумфира и спечели шести златен медала от шестте дисциплини в ски бягането на Игрите, като по този начин подобри рекорда за титли на една зимна Олимпиада на американския състезател по бързо пързаляне с кънки Ерик Хейдън, който спечели 5 в 5 дисциплини на Игрите в Лейк Плесид 1980.

          29-годишният Клаебо също така вече има 11 златни отличия от зимна Олимпиада, като още на 15 февруари задмина постижението на сънародниците си Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Брьондален, които имат по 8.

          След 20-ия километър от дистанцията тримата норвежци Клаебо, Емил Иверсен и Мартин Ниенгет постепенно увеличиха темпото и започнаха да отварят преднина, като първоначално единствено световният вицешампион в масовия старт за младежи от Лигна 2022 Савелий Коростельов беше по-близо до тях, но постепенно и 22-годишният руснак поизостана, като в средата на дистанцията разликата между него и скандинавците премина 40 секунди, а на 30-ия километър вече беше около 2 минути.

          Около четири километра преди финала Клаебо и Ниенгет атакуваха и бързо натрупаха аванс от над 10 секунди пред Иверсен, като по този начин стана ясно, че само двамата остават в борбата за титлата.

          Клаебо направи мощна атака на последното изкачване преди финала и натрупа сериозен аванс, за да финишира пръв за 2:06:44.8 часа. 33-годишният Ниенгет остана втори на 8.9 секунди, с което оформи пълен комплект медали от Милано-Кортина 2026 след златото с щафетата на Норвегия и бронза в скиатлона.

          Световният първенец от Оберстдорф 2021 Емил Иверсен (Норвегия) заслужи бронза на 30.7 секунди. 34-годишният Иверсен взе първо олимпийско индивидуално отличие и трето в кариерата си след златото с щафетата на настоящите игри и среброто също с норвежкия квартет от Пекин 2022.

          Норвегия пък вече има рекордните 17 златни медала от една зимна Олимпиада.

          Българинът Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт на 50 километра в класически стил в последното състезание по ски бягане при мъжете на Олимпиадата в Милано-Кортина.

          23-годишният Пешков, който е дебютант на зимни Игри, беше 40-и след 33 километра, но до финала загуби още две позиции, като финишира за 2:18.52.0 часа.

          Той все пак направи най-силното индивидуално представяне на българите в ски бягането в Милано-Кортина 2026, след като досега най-предното класиране беше на Марио Матиканов, който се нареди 49-и в интервалния старт на 10 километра.

          За последно българин стигна до финала в маратонската дистанция на ски бягането на Игрите в Сочи 2014, когато Андрей Гридин беше 41-и.

          Само 43-а от стартиралите 62-а успяха да завършат.

          Ски бягане, масов старт на 50 километра класически стил за мъже:

          1. Йоханес Клаебо (Норвегия) – 2:06:44.8 часа

          2. Мартин Ниенгет (Норвегия) – на     8.9 секунди

          3. Емил Иверсен (Норвегия)      – на   30.7 секунди

          4. Тео Шели (Франция)              – на 2:59.7 минути

          5. Савелий Коростельов (Русия) – на 3:38.3 минути

          6. Андрю Мъсгрейв (Великобритания) – на 3:58.7 минути

