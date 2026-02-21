НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Администрацията на Тръмп отмени стандартите за вредни емисии

          Според администрацията старите разпоредби вредят на индустрията и икономиката.

          21 февруари 2026 | 15:26 360
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Администрацията на Доналд Тръмп обяви премахването на стандартите за емисии от превозни средства и официално отхвърли тезата, че парниковите газове застрашават здравето. Това действие бележи промяна в климатичната политика на Вашингтон и идва след поредица регулаторни съкращения в сектора на изкопаемите горива.

          - Реклама -
            
            

          Агенцията за опазване на околната среда отмени класификацията от 2009 г., която определяше въглеродния диоксид и другите парникови газове като опасност за общественото здраве. Предишното решение бе основа за по-строго регулиране на замърсяването в САЩ.

          Според администрацията старите разпоредби вредят на индустрията и икономиката. Президентът Тръмп определи идеята за климатичната заплаха като „измама“.

          Промените засягат пряко райони като „Алеята на рака“ в Луизиана, където работят около 170 завода за изкопаеми горива и нефтохимически предприятия. В региона се отчитат високо замърсяване на въздуха и повишени нива на ракови заболявания.

          Проучване, публикувано през ноември, посочва, че над 46 милиона души в САЩ живеят в радиус от една миля от енергийна инфраструктура като нефтени кладенци, електроцентрали или рафинерии.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон приветства решението на съда в САЩ срещу митата на Тръмп

          Георги Петров -
          „Няма нужда да се бърза“, отбеляза Макрон
          Свят

          Генерал Уесли Кларк: Удар на САЩ по Иран може да ескалира в пълноценен военен конфликт

          Христо Иванов -
          Фокусът на администрацията на Тръмп върху смяната на режима в Иран може да намали достъпа до критични боеприпаси за Европа
          Свят

          CNN: Китай провежда тайни изпитания на ядрено оръжие от ново поколение

          Христо Иванов -
          Китайски представители отричат обвиненията, наричайки ги „политическа манипулация“ и „безпочвени“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions