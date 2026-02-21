Администрацията на Доналд Тръмп обяви премахването на стандартите за емисии от превозни средства и официално отхвърли тезата, че парниковите газове застрашават здравето. Това действие бележи промяна в климатичната политика на Вашингтон и идва след поредица регулаторни съкращения в сектора на изкопаемите горива.

- Реклама -

Агенцията за опазване на околната среда отмени класификацията от 2009 г., която определяше въглеродния диоксид и другите парникови газове като опасност за общественото здраве. Предишното решение бе основа за по-строго регулиране на замърсяването в САЩ.

Според администрацията старите разпоредби вредят на индустрията и икономиката. Президентът Тръмп определи идеята за климатичната заплаха като „измама“.

Промените засягат пряко райони като „Алеята на рака“ в Луизиана, където работят около 170 завода за изкопаеми горива и нефтохимически предприятия. В региона се отчитат високо замърсяване на въздуха и повишени нива на ракови заболявания.

Проучване, публикувано през ноември, посочва, че над 46 милиона души в САЩ живеят в радиус от една миля от енергийна инфраструктура като нефтени кладенци, електроцентрали или рафинерии.