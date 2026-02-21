Акис Вавалис: Ще направим всичко възможно, за да оцелеем

Наставникът на Монтана Акис Вавалис остана разочарован от поражението с 0:1 при гостуването на Добруджа в мач от 22-ия кръг на Втора лига. Въпреки негативния резултат, гръцкият специалист видя светлина в тунела и изрази увереност, че тимът му скоро ще излезе от кризата.

„Първите 5-6 минути бяха критични, когато допуснахме грешка и се стигна до дузпата. През останалото време държахме инициативата, атакувахме и имахме шансове, но така и не успяхме да вкараме. Създадохме много, но трябва да се реализира. Имам надежда, че можем да наваксаме, защото представянето на отбора беше добро, въпреки загубата“, сподели Вавалис минути след края на срещата в Добрич.

Специалистът коментира и факта, че домакините останаха с човек по-малко: „Беше нормално Добруджа да се върне по-назад след червения картон. Опитвахме да атакуваме през фланговете, имаше предпоставки за повече, но просто не вкарахме. Имаше футболисти, които можеха да дадат повече, влизайки като смени. Имахме 5-6 чисти положения, но трябва да вкарваме. Трети пореден мач губим или от корнер, или от дузпа. Доволен съм от усилията, но ни трябва една победа, която ще промени всичко“.

Вавалис обясни и любопитната двойна смяна на Кристофър Ачемпонг: „Трябваше да го предпазим от изгонване, тъй като бързо получи жълт картон, а след това направи и друг фал“.

Треньорът на монтанчани призна, че липсата на попадения е основният проблем пред тима: „Това тежи. Тренираме добре, но не вкарваме. От последните три мача имахме само около 35-40 минути, в които не играхме добре. През останалото време доминираме. Имам увереност, че всичко ще се промени. Представянето на момчетата ми дава надежда, че можем да вземем точки от всеки един съперник“.

„Трябва работа и само работа. Вярвам на момчетата и в това, което правим, въпреки резултатите. Нужна е и доза късмет. Тази битка ще е нон-стоп до края, има още доста мачове и ще направим всичко възможно, за да оцелеем“, завърши Акис Вавалис.