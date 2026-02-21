Активността на руската авиация на кримското летище Саки е спаднала драматично след удара на ВСУ

Украински агенти отбелязват значително намаляване на летателната активност на руската авиация от военното летище Саки в Крим. След серия от прецизни удари на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), руснаците бързо скриват техниката си в укрепени хангари и я местят на други места, съобщават от формированието АТЕШ в своя Telegram канал.

Летището, където се намира 43-ти отделен морски щурмови авиационен полк на руските въоръжени сили, продължава да функционира, но в много ограничен режим. По-конкретно, АТЕШ съобщава, че систематично предават данни на ВСУ за ключови обекти – ремонтни подразделения, складове за гориво и боеприпаси, убежища за самолети, подземни командни пунктове и комуникационни центрове. Тази информация позволява нанасяне на прецизни удари срещу едно от най-важните военни летища на Русия в Крим.

Според съобщенията, на летището са разположени многоцелеви изтребители Су-30СМ, фронтови бомбардировачи Су-24М/МР за наблюдение на Черно море, разузнавателни и атакуващи дронове „Орион“ и „Форпост“, транспортни самолети Ан-26 и хеликоптери Ми-8, Ка-27, Ка-29 и Ка-52.