Алехандро Пиедраита: Не мога да повярвам! Това е лудост

Алехандро Пиедраита вкара феноменален гол, за да донесе успеха на ЦСКА срещу Славия с 1:0 в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Именно той бе избран и за Играч на мача след края на сблъсъка.

„Много съм доволен от победата и за гола. Искам да посветя победата на моите съотборници и семейство, че винаги ме подкрепят и винаги са с мен“, започна Пиедраита.

„Дори не повярвах, че отбелязах такъв гол. Наистина е лудост! Изключително съм щастлив, че успях да помогна на отбора да спечели“, продължи колумбиецът.

„Когато бях в квартала с момчетата в Колумбия пробвахме такива неща. Те (съотборниците) винаги се шегуват с мен, но искам отново да им благодаря, че ме подкрепят по този начин. Много труден двубой. Успяхме да вземем това, за което излязохме. Благодарение на Господ дойде и голът“, каза още той.

„В Колумбия няма чак такъв студ. Много е трудно да свикнеш с него, но аз правя каквото мога“, завърши Алехандро Пиедраита.