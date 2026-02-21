Алтернатива на Starlink: Руската армия вече използва собствени системи за спътникова връзка

След като терминалите за сателитна комуникация Starlink са били спрени за тях, руските войски сега се опитват да използват свои собствени алтернативни системи. Те обаче нямат същите тактически и технически характеристики като Starlink, отбеляза старши лейтенантът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“ на своята страница в Telegram.

Военнослужещият посочи, че тези системи, за разлика от Starlink, са по-чувствителни към позиционирането, за да приемат добър сигнал.

„Докато Starlink може да бъде пуснат в зона за кацане, стига антената да е ясно насочена към небето без никакви големи препятствия над нея, руските антени са много по-сложни – те трябва да бъдат изнесени от зоната за кацане на открито поле, за да приемат горе-долу добър сигнал“, обясни той.

„Алекс“ добави, че ВСУ вече унищожават подобни руски сателитни комуникационни системи.

Експертът по електронна война и комуникационни системи Сергей „Флаш“ Бескрестнов отбеляза, че Русия е изстреляла безпилотна стратосферна 5G платформа „Бараж-1“ за първи път, за да компенсира прекъсването на Starlink.