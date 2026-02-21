НА ЖИВО
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
          Алтернатива на Starlink: Руската армия вече използва собствени системи за спътникова връзка

          21 февруари 2026 | 14:57 340
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          След като терминалите за сателитна комуникация Starlink са били спрени за тях, руските войски сега се опитват да използват свои собствени алтернативни системи. Те обаче нямат същите тактически и технически характеристики като Starlink, отбеляза старши лейтенантът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“ на своята страница в Telegram.

          Военнослужещият посочи, че тези системи, за разлика от Starlink, са по-чувствителни към позиционирането, за да приемат добър сигнал.

          „Докато Starlink може да бъде пуснат в зона за кацане, стига антената да е ясно насочена към небето без никакви големи препятствия над нея, руските антени са много по-сложни – те трябва да бъдат изнесени от зоната за кацане на открито поле, за да приемат горе-долу добър сигнал“, обясни той.

          „Алекс“ добави, че ВСУ вече унищожават подобни руски сателитни комуникационни системи.

          Експертът по електронна война и комуникационни системи Сергей „Флаш“ Бескрестнов отбеляза, че Русия е изстреляла безпилотна стратосферна 5G платформа „Бараж-1“ за първи път, за да компенсира прекъсването на Starlink.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          The Guardian за първите дни на войната: И САЩ, и Русия смятат, че Зеленски ще бъде убит или ще избяга от Украйна

          Христо Иванов -
          Публичните му обръщения и присъствието в Киев през първите седмици на войната се превърнаха в символ на съпротива и обединение.
          Свят

          Генерал Уесли Кларк: Удар на САЩ по Иран може да ескалира в пълноценен военен конфликт

          Христо Иванов -
          Фокусът на администрацията на Тръмп върху смяната на режима в Иран може да намали достъпа до критични боеприпаси за Европа
          Европа

          Нерегистриран хеликоптер с хора от следствените служби се разби в Русия

          Христо Иванов -
          Разбитият хеликоптер е намерен ден след инцидента, на 21 февруари. Той е бил на приблизително 1,5 км от мястото на излитане.
