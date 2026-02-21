НА ЖИВО
      събота, 21.02.26
          Атанасов: Кабинетът не е на ПП-ДБ, но в МВР трябват радикални промени

          Лидерът на ДСБ настоя за кадрово прочистване в силовото министерство и изрази притеснения за ролята на Радев след изборите

          21 февруари 2026 | 10:32 50
          Снимка: БГНЕС
          Няма да се намесваме в кадруването на служебното правителство на Андрей Гюров. Има няколко човека, които изглеждат много прилично – като Надежда Нейнски в МВнР, Емил Дечев в МВР, Георги Клисурски във финансовото министерство и Трайчо Трайков в енергетиката.“

          Това заяви председателят на ДСБ и заместник-председател на 51-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред bTV.

          По думите му в МВР са наложителни радикални кадрови промени, като той насърчи новия вътрешен министър Емил Дечев да прояви смелост.

          „В МВР има милиционерски калинки и хора, назначени от досегашните управляващи да изпълняват политически поръчки“, посочи Атанасов.

          Той бе категоричен, че МВР и служебното правителство не са на ПП-ДБ.

          „Това е правителство на Гюров и на Илияна Йотова“, подчерта лидерът на ДСБ и отхвърли твърденията, че коалицията отива на избори с „наше МВР“.

          Атанасов изрази и притеснение относно развитието на политическата ситуация след предсрочните избори. Според него съществува риск Румен Радев да се позиционира като кандидат за премиер, а Илияна Йотова – за президент.

          Той отказа да коментира предварително държавния глава като политически играч, но предупреди, че не би желал Румен Радев и Илияна Йотова да концентрират властта в страната.

