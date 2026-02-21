НА ЖИВО
          Спорт

          Байерн едва не се издъни 

          Хари вкара два гола, но направи дузпа и баварците потрепериха сериозно

          21 февруари 2026 | 19:53
          Байерн едва не се издъни у дома срещу Айнтрахт Франкфурт, но все пак спечели с 3:2 в голово шоу от 23-ия кръг на германската Бундеслига. Баварците имаха три гола аванс след попадения на Александър Павлович (16) и две на Хари Кейн (20, 68), който обаче след това извърши и нарушение за дузпа. Джонатан Буркард (77-дузпа) намали от бялата точка, а Арно Калимуендо (87) вкара след голяма грешка в отбраната на баварците, които в края трябваше да треперят за трите си точки седмица преди Дер Класикер срещу Борусия в Дортмунд. 

          В 16-ата минута Александър Павлович не се поколеба да шутира от границата на наказателното поле и прати топката в долния ляв ъгъл за 1:0. Четири минути след това Майкъл Олисе центрира от корнер, Йосип Станишич отклони за Хари Кейн, който покачи на 2:0.

          След почивката в 61-ата минута Франкфурт можеше да намали изоставането си, след като Джонатан Буркард стреля от близка дистанция, но топката срещна десния стълб. Седем минути по-късно Йошуа Кимих намери Хари Кейн и англичанинът с фамозен мощен удар се разписа в долния десен ъгъл за 3:0.

          В 77-ата минута Хари Кейн събори Оскар Хьойлунд в наказателното поле, което доведе до дузпа. С изпълнението се нагърби Джонатан Буркард, който насочи топката към долния десен ъгъл, преодоля Урбих и отбеляза за 3:1. Десет минути след това домакините сбъркаха фатално, разигравайки топката в наказателното си поле. Вратарят Урбих даде на Кимих, той се подхлъзна и върна към Ким Мин-джае, а от крака на корееца Арно Калимуендо чукна топката в опразнената врата за 3:2.

          Гостите имаха и осем минути добавено време да стигнат до точката, но не успяха отново да изненадат Урбих и да си тръгнат поне с точка от Мюнхен.

          След успеха си баварците събраха 60 точки на първото място, на 9 пред Борусия Дортмунд, чийто мач с РБ Лайпциг е по-късно, седмица преди Дер Класикер на „Сигнал Идуна Парк“. Айнтрахт е седми с 31 точки.

          В другите срещи по същото време от съботния следобед Волфсбург загуби от Аугсбург с 2:3, Кьолн и Хофенхайм завършиха 2:2, а Унион Берлин удари с 1:0 гостуващия Байер Леверкузен.

