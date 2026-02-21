НА ЖИВО
      събота, 21.02.26
          Баскетбол

          Блестящ Лука Дончич донесе победа на Лейкърс в градското дерби срещу Клипърс

          С успеха "езерняците" излязоха на пето място в Западната конференция с актив от 34 победи и 21 загуби

          21 февруари 2026 | 10:03 110
          Снимка: www.facebook.com/losangeleslakers
          Суперзвездата на световния баскетбол Лука Дончич направи блестящо завръщане в игра. Той взе участие в дербито на Лос Анджелис, спечелено от Лейкърс със 125:122 точки над Клипърс. Срещата беше част от програмата на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. 

          Словенецът се отчете с 38 точки и 11 асистенции за крайния успех. Той добави и 6 борби към статистиката си. Оскар Рийвс добави още 29 точки за победителите. 

          За Клипърс Кауай Ленард вкара 31 точки. Легендарният Леброн Джеймс направи „дабъл-дабъл“ от 13 точки и 11 асистенции.

          С успеха Лейкърс излязоха 5-и в Западната конференция с актив от 34 победи и 21 загуби. Клипърс са 9-и с баланс 27-29.

          Срещата се игра в „Crypto.com Arena“ пред 18 997 зрители по трибуните. 

          Останалите резултати от НБА:

          Шарлът – Кливланд – 113:118

          Мемфис – Юта – 123:114

          Вашингтон – Индиана – 131:118

          Атланта – Маями – 97:128

          Минесота – Далас – 122:111

          Ню Орлиънс – Милуоки – 118:139

          Оклахома Сити – Бруклин – 105:86

          Портланд – Денвър – 103:157

