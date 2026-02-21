Блестящ Лука Дончич донесе победа на Лейкърс в градското дерби срещу Клипърс

Суперзвездата на световния баскетбол Лука Дончич направи блестящо завръщане в игра. Той взе участие в дербито на Лос Анджелис, спечелено от Лейкърс със 125:122 точки над Клипърс. Срещата беше част от програмата на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.
Словенецът се отчете с 38 точки и 11 асистенции за крайния успех. Той добави и 6 борби към статистиката си. Оскар Рийвс добави още 29 точки за победителите.
За Клипърс Кауай Ленард вкара 31 точки. Легендарният Леброн Джеймс направи „дабъл-дабъл“ от 13 точки и 11 асистенции.
С успеха Лейкърс излязоха 5-и в Западната конференция с актив от 34 победи и 21 загуби. Клипърс са 9-и с баланс 27-29.
Срещата се игра в „Crypto.com Arena“ пред 18 997 зрители по трибуните.
Останалите резултати от НБА:
Шарлът – Кливланд – 113:118
Мемфис – Юта – 123:114
Вашингтон – Индиана – 131:118
Атланта – Маями – 97:128
Минесота – Далас – 122:111
Ню Орлиънс – Милуоки – 118:139
Оклахома Сити – Бруклин – 105:86
Портланд – Денвър – 103:157