Борис Джонсън: Западът трябва незабавно да изпрати „мирни сухопътни войски“ в Украйна

Ако Великобритания и нейните съюзници планират да разположат войски в Украйна след войната, за да възпрат подновената руска агресия, би било по-рационално да ги изпратят сега. Това заяви в интервю пред BBC бившият британски премиер Борис Джонсън.

Джонсън критикува Запада за нежеланието му да накаже Русия за анексирането на Крим и колебанието на западните лидери да подкрепят Украйна по време на пълномащабната фаза на войната.

Според Джонсън, предпазливият подход на Запада към увеличаване на доставките на оръжие за Украйна е струвал скъпо в цена човешки животи.

В този контекст бившият британски премиер призова да не се чака мирно споразумение, за да се изпратят възпиращи сили в Украйна. Той предлага да се изпратят войски сега, за да се ускори сключването на такова споразумение.

„Ако планираме да разположим войски след войната, след като Путин се съгласи на прекратяване на огъня, защо да не го направим сега? За да не участват тези хора в боевете. Не виждам логична причина защо да не изпратим мирни сухопътни сили там, за да демонстрираме нашата подкрепа, нашата конституционна подкрепа за свободна, независима Украйна“, заяви Джонсън.