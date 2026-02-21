НА ЖИВО
          Борис Джонсън: Западът трябва незабавно да изпрати „мирни сухопътни войски“ в Украйна

          21 февруари 2026 | 19:55
          Ако Великобритания и нейните съюзници планират да разположат войски в Украйна след войната, за да възпрат подновената руска агресия, би било по-рационално да ги изпратят сега. Това заяви в интервю пред BBC бившият британски премиер Борис Джонсън.

          Джонсън критикува Запада за нежеланието му да накаже Русия за анексирането на Крим и колебанието на западните лидери да подкрепят Украйна по време на пълномащабната фаза на войната.

          Според Джонсън, предпазливият подход на Запада към увеличаване на доставките на оръжие за Украйна е струвал скъпо в цена човешки животи.

          В този контекст бившият британски премиер призова да не се чака мирно споразумение, за да се изпратят възпиращи сили в Украйна. Той предлага да се изпратят войски сега, за да се ускори сключването на такова споразумение.

          „Ако планираме да разположим войски след войната, след като Путин се съгласи на прекратяване на огъня, защо да не го направим сега? За да не участват тези хора в боевете. Не виждам логична причина защо да не изпратим мирни сухопътни сили там, за да демонстрираме нашата подкрепа, нашата конституционна подкрепа за свободна, независима Украйна“, заяви Джонсън.

          Война

          Хизбула заплаши с продължаване на бойните действия след израелски удари в Ливан

          Красимир Попов -
          Осем членове на групировката загинаха при атаки в района на Баалбек, напрежението в региона се засилва
          Война

          Руснаците масово намират замръзнали южноамерикански наемници на ВСУ в превзетите укрития

          Христо Иванов -
          Те са вербувани във ВСУ поради липсата на персонал.
          Война

          Украйна отхвърли последните предложения за Донбас, преговорите са в „задънена улица“, войната продължава

          Христо Иванов -
          Създаването на демилитаризирана икономическа зона в Донбас е нереалистична идея, смятат в Киев.
