Борусия Дортмунд не се даде на РБ Лайпциг

РБ Лайпциг и Борусия Дортмунд завършиха наравно 2:2 в мач от 23-ия кръг на Бундеслигата. „Червените бикове“ поведоха с 2:0, но „жълто-черните“ успяха да стигнат до точката с частичен обрат през второто полувреме.

- Реклама -

Борусия се намира на второто място в таблицата с 52 точки, докато Лайпциг е пети с 41 пункта.

В 8-ата минута Маартен Вандервоорд се намеси при хубав удар на Максимилиан Байер.

12 минути по-късно домакините поведоха в резултата. Ян Диоманде подаде към Кристоф Баумгартнер, а вторият реализира за 1:0.

Борусия имаше шанс да изравни в 38-ата минута, но Феликс Нмеча бе спрян от Вандервоорд.

Минута след това „червените бикове“ удвоиха преднината си. Давид Раум центрира по земя от левия фланг, а отново Баумгартнер бе на точното място, за да вкара от близко разстояние.

„Жълто-черните“ се върнаха в срещата пети минути след началото на втората част, когато бившият футболист на Гьозтепе Ромуло си отбеляза автогол.

Отборът на Нико Ковач изравни в петата минута на продължението, когато гостите организираха страхотна контраатака. Карим Адейеми намери Фабио Силва, а той запази хладнокръвие, за да донесе точката на тима си.

В следващия кръг РБ Лайпциг ще гостува на Хамбургер, докато Борусия приема Байерн Мюнхен в Дер Класикер.