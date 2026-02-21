Българската социалистическа партия (БСП) се обяви против курса към милитаризация на Европейския съюз и разделението на държавите членки на „ядро и периферия“. Позицията бе приета на първото заседание на Националния съвет на партията след конгреса, съобщи председателят на съвета Крум Зарков.

Зарков отбеляза, че предложенията му за новото ръководство са били приети и определи заседанието като успешно. Според него партията навлиза в етап на възстановяване на политическото си значение в страната и в Европа.

По време на пленума социалистите са обсъдили присъствието на военна авиация на летището в София. Зарков посочи, че въпреки обясненията на Министерството на отбраната, притесненията остават. Партията ще изиска допълнителна информация чрез парламентарната си група.

В приетата политическа позиция БСП предупреди, че фокусът върху въоръжаването подменя основните ценности на Общността. Според документа истинската сигурност не се измерва само с проценти от БВП за отбрана, а изисква социална устойчивост и икономическа сила.

Левицата изрази несъгласие с тезите от Мюнхенската конференция по сигурността, които според тях легитимират нова надпревара във въоръжаването. Зарков подчерта, че левите партии в Европа не приемат безкритично този курс.

Социалистите се обявиха и против идеята за „Европа на две скорости“. Според БСП подобна интеграция би институционализирала неравенството и би задълбочила разликите между центъра и периферията чрез различен достъп до инвестиции и финансови инструменти.

В документа се посочва, че България е част от еврозоната и Шенген, но геополитическото ѝ положение изисква активна роля в регионалните формати. Партията призова за национален консенсус относно мястото на страната в ЕС и отхвърли възможността за структурно разделение на съюза.