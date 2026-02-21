НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          БСП: ЕС трябва да инвестира в хората, не във войната

          Зарков отбеляза, че предложенията му за новото ръководство са били приети и определи заседанието като успешно

          21 февруари 2026 | 16:20 260
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Българската социалистическа партия (БСП) се обяви против курса към милитаризация на Европейския съюз и разделението на държавите членки на „ядро и периферия“. Позицията бе приета на първото заседание на Националния съвет на партията след конгреса, съобщи председателят на съвета Крум Зарков.

          - Реклама -
            
            

          Зарков отбеляза, че предложенията му за новото ръководство са били приети и определи заседанието като успешно. Според него партията навлиза в етап на възстановяване на политическото си значение в страната и в Европа.

          По време на пленума социалистите са обсъдили присъствието на военна авиация на летището в София. Зарков посочи, че въпреки обясненията на Министерството на отбраната, притесненията остават. Партията ще изиска допълнителна информация чрез парламентарната си група.

          В приетата политическа позиция БСП предупреди, че фокусът върху въоръжаването подменя основните ценности на Общността. Според документа истинската сигурност не се измерва само с проценти от БВП за отбрана, а изисква социална устойчивост и икономическа сила.

          Левицата изрази несъгласие с тезите от Мюнхенската конференция по сигурността, които според тях легитимират нова надпревара във въоръжаването. Зарков подчерта, че левите партии в Европа не приемат безкритично този курс.

          Социалистите се обявиха и против идеята за „Европа на две скорости“. Според БСП подобна интеграция би институционализирала неравенството и би задълбочила разликите между центъра и периферията чрез различен достъп до инвестиции и финансови инструменти.

          В документа се посочва, че България е част от еврозоната и Шенген, но геополитическото ѝ положение изисква активна роля в регионалните формати. Партията призова за национален консенсус относно мястото на страната в ЕС и отхвърли възможността за структурно разделение на съюза.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          100 снегорина чистят София, спряна е линия 66 към Витоша

          Георги Петров -
          От общината призоваха шофьорите да използват подготвени за зимата автомобили и да се движат със съобразена скорост
          Други

          НИК 421 отплава от Баия Буен Сусесо след изчакване на по-добро време

          Михаил Георгиев -
          От Баия Буен Сусесо „Св. св. Кирил и Методий“ отплава към Комодоро Ривадавия.
          Политика

          ИТН сезира прокуратурата за натиск от служебния вътрешен министър Емил Дечев

          Георги Петров -
          Мотивите за сигнала се основават на публична информация, че Емил Дечев е поискал оттеглянето на главния секретар на МВР
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions