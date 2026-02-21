CNN: Китай провежда тайни изпитания на ядрено оръжие от ново поколение

Американските разузнавателни служби твърдят, че Китай тайно тества ядрени оръжия от следващо поколение и се стреми драстично да модернизира арсенала си, пише CNN, позовавайки се на информирани разузнавателни източници.

- Реклама -

Според събеседниците на медията, поне един таен тест е проведен през юни 2020 г. на полигона Лоп Нур, въпреки самоналожения мораториум върху ядрените опити от 1996 г.

Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено във военни сценарии за Тайван. Тази модернизация доближава Пекин до нивото на Русия и САЩ и създава потенциални нови възможности за използване на ядрени оръжия в кризисни ситуации.

Китайски представители отричат ​​обвиненията, наричайки ги „политическа манипулация“ и „безпочвени“. В отговор на запитването на CNN, говорител на китайското посолство във Вашингтон заяви, че страната се придържа към политика „без първа употреба“ и мораториум върху тестовете.

Американски експерти смятат, че бързото разширяване и модернизация на ядрените сили на Китай демонстрира амбициите на Пекин за стратегическа конкуренция със САЩ и необходимостта от гарантиране на надеждността на собствения му арсенал. Разкриването на подробности за тестовете от 2020 г. идва на фона на дипломатическите усилия на САЩ да ангажират Китай с нови споразумения за контрол на оръжията и да ограничат ядреното разширяване.