CNN: Руски агенти са се опитали да убият Зеленски, наели са жилище до Офиса на президента на Украйна

По време на пълномащабната война Русия е направила няколко опита да елиминира физически Володимир Зеленски. По време на няколко от тези неуспешни опити за покушение, руски агенти са наели апартамент близо до президентската резиденция, твърди CNN.
Изданието предполага, че убийството на украинския президент е било ключова част от руския план за пълно завземане на Украйна. Москва се е надявала да постигне това в рамките на няколко дни.
„Той е трябвало да бъде заловен или убит, ако първо не избяга“, съобщава CNN.
Според неназован източник, близък до президента, „руски агенти наеха апартаменти в непосредствена близост до президентската резиденция със заповед да го елиминират“.