      събота, 21.02.26
          CNN: Руски агенти са се опитали да убият Зеленски, наели са жилище до Офиса на президента на Украйна

          21 февруари 2026 | 12:24 780
          Офис на президента на Украйна
          Офис на президента на Украйна
          Христо Иванов
          По време на пълномащабната война Русия е направила няколко опита да елиминира физически Володимир Зеленски. По време на няколко от тези неуспешни опити за покушение, руски агенти са наели апартамент близо до президентската резиденция, твърди CNN.

          Изданието предполага, че убийството на украинския президент е било ключова част от руския план за пълно завземане на Украйна. Москва се е надявала да постигне това в рамките на няколко дни.

          „Той е трябвало да бъде заловен или убит, ако първо не избяга“, съобщава CNN.

          Според неназован източник, близък до президента, „руски агенти наеха апартаменти в непосредствена близост до президентската резиденция със заповед да го елиминират“.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Русия громи Одеса поредна нощ: много разрушения и пожари в града

          Ударът предизвика пожари, много разрушения, а има и пострадали.
          Война

          Die Welt: Украйна може да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на бързо влизане в ЕС

          Обсъжданият мирен план посочва 2027 г. като дата за присъединяване на Украйна към ЕС.
          Война

          Командир от ВСУ: През пролетта ситуацията на фронта ще се влоши за Украйна

          С настъпването на пролетта ситуацията на фронта ще се влоши и Украйна трябва да се подготви за по-интензивни боеве.
