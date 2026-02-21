НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          ЦСКА 1948 – Левски пропада

          Причината е в тежкия терен на Бистрица, който е предпоставка за сериозни контузии на играчите

          21 февруари 2026 | 14:05 400
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Утрешният двубой между ЦСКА 1948 и Левски от 22-рия кръг на efbet Лига няма да се състои, научи Sportal.bg. Причината е в тежкия терен на Бистрица, който е предпоставка за сериозни контузии на играчите.

          Иначе снежната покривка на стадион „Витоша“ е около 15-20 сантиметра и принципно може да бъде изчистена, но снегът е мокър и тревното покритие ще се превърне в замръзнало блато, тъй като се очаква температурата през нощта да падне доста под нулата.

          Така, след съгласието и на ЦСКА 1948, и на Левски този двубой, който е един от възловите в битката за титлата, ще бъде отложен от БФС за друга дата. Най-вероятно той ще се проведе през март.

          Под сериозен въпрос е и още един утрешен сблъсък от първенството. Става въпрос за срещата между Локомотив (София) и Септември.

