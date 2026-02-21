НА ЖИВО
          Даниел Пешков с най-силно наше представяне в ски бягането

          23-годишният българин финишира на 42-ра позиция

          21 февруари 2026 | 16:13
          Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт на 50 километра в класически стил в последното състезание по ски бягане при мъжете на Олимпиадата в Милано-Кортина.

          23-годишният българин, който е дебютант на зимни Игри, беше 40-и след 33 километра, но до финала загуби още две позиции и финишира за 2:33:00.0 часа.

          Той все пак направи най-силното индивидуално представяне на българите в ски бягането в Милано-Кортина 2026, след като досега най-предното класиране беше на Марио Матиканов, наредир се 49-и в интервалния старт на 10 километра.

          За последно българин стигна до финала в маратонската дистанция на ски бягането на Игрите в Сочи 2014, когато Андрей Гридин беше 41-и.

