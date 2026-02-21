Die Welt: Украйна може да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на бързо влизане в ЕС

Украйна може да направи териториални отстъпки като част от евентуално мирно споразумение с Русия в замяна на перспективата за ускорено присъединяване към Европейския съюз през следващите години, пише Die Welt.

- Реклама -

Според европейски представители, САЩ, като посредници в мирните преговори, настояват за сценарий, при който Киев би получил членство в ЕС и гаранции за сигурност в замяна на това Русия да поеме „значителна степен“ на контрол над Донбас.

Дипломати в Брюксел заявиха, че президентът Володимир Зеленски „се нуждае от истински коефициент за размяна“, ако иска да си осигури обществена подкрепа за териториални отстъпки на Русия. Следователно ЕС може да се съгласи на ускорен процес на присъединяване на Украйна.

Отбелязва се, че обсъжданият мирен план посочва 2027 г. като дата за присъединяване на Украйна към ЕС. Източници в Брюксел обаче не очакват Украйна да се присъедини догодина, посочвайки 2028-2030 г. като по-вероятен срок.

„Териториална загуба в замяна на членство в ЕС и гаранции за сигурност – това изглежда е формулата на Тръмп за разрешаване на войната в Украйна. Но могат ли европейците да я приемат?“, се казва в статията.

Дипломати в Брюксел заявиха, че е ясно, че Зеленски „се нуждае от истинска сделка“, ако иска да получи одобрение за териториални отстъпки на Русия от украинското население.

Твърди се, че следователно ЕС може да е склонен да се съгласи с бързото присъединяване на Украйна. Те добавиха:

„Но всички знаят, че подобна стъпка е невъзможна в рамките на организирания процес на присъединяване. Просто няма достатъчно време и Киев остава на светлинни години от пълното присъединяване съгласно съществуващите процедури за разширяване в много области, като корупцията и върховенството на закона“.