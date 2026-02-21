НА ЖИВО
          Начало Свят

          Доналд Тръмп обяви въвеждането на нови 10-процентови мита на целия внос в САЩ

          21 февруари 2026 | 12:28
          Настоящите американски тарифи ще останат в сила и ще бъде наложено ново 10% мито върху целия внос. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това, коментирайки решението на Върховния съд на САЩ да отмени наложените от него тарифи.

          „Днес ще подпиша изпълнителна заповед за налагане на 10% глобална тарифа съгласно Раздел 122 – в допълнение към вече наложените редовни мита“, заяви той.

          Държавният глава също така отбеляза, че всички съществуващи тарифи, включително тези в областта на националната сигурност, „остават в пълна сила и действие и продължават да се прилагат изцяло“.

          Тръмп твърди, че Върховният съд е бил „повлиян от чуждестранни интереси“, когато е взел решението си. Той обяви, че ще бъдат започнати няколко разследвания.

          Тръмп нарече решението „абсурдно“, защото го лишава от възможността да налага дори символични мита, като същевременно запазва по-строгите си инструменти за натиск върху други страни.

          Тръмп също така подчерта намерението си да използва други инструменти за икономически натиск, които, според него, съдът ефективно е потвърдил. Той също така посочи възможността за използване на механизъм за лицензиране на вноса, наричайки го „по-мощен“ инструмент от тарифите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИТН сезира прокуратурата за натиск от служебния вътрешен министър Емил Дечев

          Георги Петров -
          Мотивите за сигнала се основават на публична информация, че Емил Дечев е поискал оттеглянето на главния секретар на МВР
          Война

          Командир от ВСУ: През пролетта ситуацията на фронта ще се влоши за Украйна

          Христо Иванов -
          С настъпването на пролетта ситуацията на фронта ще се влоши и Украйна трябва да се подготви за по-интензивни боеве.
          Война

          Фридрих Мерц: Русия провежда непоносима нацистка пропаганда срещу народа на Украйна

          Христо Иванов -
          Според Мерц Европа трябва да се научи да „говори езика на силата“.
