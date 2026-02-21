Достанич: Такъв гол не се вижда всеки ден

Ратко Достанич не скри възхищението си от попадението на Алехандро Пиедраита, което донесе победата на ЦСКА с 1:0 в снежното столично дерби. Опитният специалист остана доволен от влагането на своите футболисти, но призна, че в подобни завързани сблъсъци е нужен и малко късмет.

Наставникът на белите бе категоричен, че голът на колумбийското острие е бил изключителен. „Такъв гол не се вижда всеки ден или всеки мач. Еврогол, определено, не мога да кажа нищо повече. Моите футболисти дадоха всичко от себе си, всеки направи добър мач. ЦСКА има добър треньор, добре е подреден тактически. Направихме всичко възможно, но понякога трябва да имаш и малко късмет“, сподели Достанич след края на срещата.

Специалистът подчерта, че въпреки негативната серия, вярва във възможностите на своя състав и начина, по който се трудя на терена. „Аз казах на футболистите, че всичко зависи от тях. Направиха 11 мача без загуба, дадоха всичко от себе си. Знаем какво точно искаме, даваме максимум от себе си. Няма да се оплакваме, продължаваме да работим. Резултатите ще дойдат, ако работим, както го правим и досега“, допълни той.

Достанич обърна внимание и на кадровите проблеми в дефанзивен план, които оказват влияние върху представянето на тима от Овча купел. „Не е лесно, загубихме Марто отзад, беше лидер и футболист с много качества. Сега се опитваме да се оправяме с тези футболисти, Никола Савич и Лазар Марин работят добре, Жордан Варела сега се върна“, обясни сърбинът.

Въпреки горчивината от поредното поражение, треньорът на Славия намери повод за оптимизъм в старанието на играчите си. „Влияят загубите. Когато дадеш всичко от себе си, но не върви, е така. Двата мача с Арда и ЦСКА – не мога нищо да кажа, освен „Браво“. Сега имахме още повече желание и хъс“, завърши Достанич.