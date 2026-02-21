Европейската комисия очаква Унгария да спази споразумението от 19 декември 2025 г. и да одобри предоставянето на заем от 90 млрд. евро на Украйна. Това съобщи говорителят на Комисията Балаж Уйвари, цитиран от „Европейская правда“.

„По време на заседанието на Европейския съвет през декември беше постигнато единодушно политическо споразумение за предоставяне на решителна подкрепа за бюджетните и военните нужди на Украйна през следващите две години“, заяви Уйвари. Той припомни, че на тази основа институцията е приела пакет от законодателни предложения още на 14 януари.

Коментарът идва, след като вчера Унгария блокира финансовата помощ, докато Киев не възобнови транзита на руски петрол към Европа през нефтопровода „Дружба“. В отговор украинската страна предложи алтернативен вариант – използване на трасето „Одеса-Броди“ за доставки към Унгария и Словакия.

Говорителят на ЕК подчерта, че Брюксел разчита всички държави членки да се придържат към политическата договорка с оглед окончателното одобрение на средствата за периода 2026–2027 г.