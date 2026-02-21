Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 

ЦСКА победи Славия с 1:0 в столичния сблъсък от 22 кръг на efbet Лига и излезе на трето място във временното класиране. „Армейците“ приспаха „белите“ с гол от приказките след феноменално акробатично изпълнение на влезлия като резерва колумбиец Алехандро Пиедраита (82), за който това е дебютно попадение с червената фланелка.

Двата тима разочароваха през първата част, в която не се стигна до попадение, а и нямаше кой знае колко много ситуации за реализиране на гол. Домакините започнаха по-активно и в седмата минута Леандро Годой имаше шанс да обстрелва вратата след пас на Бурно Жордао, но не намери целта. Две минути по-късно Исак Соле залъга Никола Савич и шутира право в ръцете на Леви Нтумба, а с това се изчерпаха и положенията за първото полувреме, до края на което не се случи почти нищо интересно до почивката. „Червените“ владееха повече топката, но не успяха да материализират това пред вратата на Нтумба.

Веднага след почивката гостите на два пъти обстрелваха вратата на Фьодор Лапоухов, но Илиян Стефанов и Янис Гермуш не намериха целта. Отговорът от „армейците“ не закъсня. Ниско центриране от Мохамед Брахими бе засечено от Годой, но Никола Савич блокира удара. Малко след това опасен шут на Исак Коле мина опасно близо покрай лявата греда на Нтумба.

„Червените“ увеличиха оборотите и в 61-ата минута центриране на Иван Турицов намери перфектно Годой, който обаче с глава не намери целта. Веднага след това той бе заменен и влезлият на негово място Йоанис Питас също обстрелва вратата на „белите“ с глава без успех. Малко след това и Брахими тества рефлекса на Нтумба от около 20 метра, но вратарят спаси.

В 74-ата минута Макс Ебонг отне и даде началото на контраатака, в чийто край Йоанис Питас намери външната страна на мрежата със своя завършващ удар, вместо да подаде на също появилия се като резерва Алехандро Пиедраита. В 82-ата минута Алехандро Пиедраита бе намерен перфектно от Петко Панайотов и вкара феноменален дебютен гол с акробатично изпълнение, пращайки топката от около 19 метра в горния десен ъгъл за 1:0.

В самия край на мача „червените“ можеха да вкарат и второ попадение, но Леви Нтумба спаси удар на Макс Ебонг от близко разстояние. В добавеното време пък удар на Кристиян Балов прати топката покрай вратата на домакините.

След четвъртата си победа след рестарта, трета шампионатна, „армейците“ събират 40 точки на третата позиция. „Белите“ допускат трето поредно поражение и са седми с 28 точки.