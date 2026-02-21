Филипе Коутиньо разтрогна с Васко да Гама

Бразилският гранд Васко да Гама официално обяви, че 33-годишният халф Филипе Коутиньо е прекратил предсрочно своя договор, който беше валиден до средата на годината.

Инициативата за разтрогването на споразумението е дошла от самия футболист. Решението е взето след скорошен мач, в който той беше освиркан от трибуните. След като беше заменен на полувремето, Коутиньо не се върна на резервната скамейка, а по-късно публикува прощално съобщение в социалните мрежи.

„След уважителен и прозрачен диалог страните постигнаха взаимно приемливо споразумение за прекратяване на договора. Като възпитаник на академията, преминал през всички нива на младежката система на Васко, Коутиньо винаги е оставал верен на духа на този клуб през цялата си кариера в световния футбол. Завръщайки се в отбора, от който започна кариерата му, той демонстрира професионализъм, отдаденост и дълбоко уважение към клуба, отдавайки почит на фланелката на Васко във всеки един момент от престоя си на терена“, се казва в съобщението на клуба.

През настоящия сезон Коутиньо изигра 7 мача за бразилския отбор, в които се отличи с 3 гола и една асистенция.