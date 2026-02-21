„Флаш“: Именно от това се опасявах, руснаците продължават да модернизират своите дронове

Руснаците продължават да усъвършенстват своите дронове. По-конкретно, те се опитват да ги свържат в единна комуникационна мрежа, използвайки mesh модеми. Това съобщи в своя Telegram канал експертът по комуникационни системи и съветник на министъра на отбраната на Украйна Сергей „Флаш“ Бескрестнов, цитиран от УНИАН.

„Военен колега ми изпрати снимка на новата конфигурация на „Молния“. За съжаление, точно от това се опасявах“, пише той.

Според „Флаш“ руснаците инсталират mesh модеми на дронове „Молния“ – същите като тези на „Шахедите“, но с по-ниска мощност.

„С други думи, нашият противник свързва целия управляващ сегмент на различни безпилотни летателни апарати в единна мрежа. Това обединява предаващото и приемащото оборудване. За съжаление, врагът работи систематично. Какво ще правят след това? Свързване на наземни роботизирани системи в тази единна управляваща мрежа“, пише експертът.

Mesh система е Wi-Fi мрежа, която вместо един конвенционален рутер се състои от няколко устройства. Един основен възел е свързан с интернет, а останалите са разпределени в определена област. Всички тези възли „комуникират“ помежду си и заедно създават единна, непрекъсната мрежа. Ако връзката с един възел се загуби, телефон, лаптоп или друго устройство, изискващо достъп до интернет, автоматично превключва към най-близкия възел.