Фридрих Мерц: Русия провежда непоносима нацистка пропаганда срещу народа на Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща безусловна подкрепа за украинския народ в реч на конгреса на Християндемократическия съюз (ХДС) в петък, 20 февруари, проведен в Щутгарт, съобщава Deutsche Welle.

Мерц обвини Русия, че води война срещу цивилното население на Украйна.

„Никога няма да приемем как престъпният руски режим систематично води война срещу цивилното население на тази страна, срещу възрастните хора, жените и децата“, заяви германският канцлер.

Освен това той отбеляза, че Русия води и нацистка пропаганда срещу украинския народ.

„Всичко това е подправено с почти непоносима нацистка пропаганда срещу украинския народ, народ, който е страдал като никой друг под германска и руска тирания“, подчерта Мерц.

Той обеща, че Германия решително ще се противопостави на това.

„Историята ни учи на едно: умиротворяването не носи мир. То само окуражава агресора. Тези, които се придържат към наивен пацифизъм днес, допринасят за войните на утрешния ден“, казва германският канцлер.

Според изданието, Мерц е изразил мнение, че Европа трябва да се научи да „говори езика на силата“.