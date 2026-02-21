НА ЖИВО
          Свят

          Генерал Уесли Кларк: Удар на САЩ по Иран може да ескалира в пълноценен военен конфликт

          21 февруари 2026 | 14:52
          Евентуален удар на САЩ срещу Иран може да ескалира в пълноценен военен конфликт, заяви в ефира на ТВ „Еспресо“ генералът от американската армия и бивш върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Уесли Кларк. В същото време, добави той, фокусът на администрацията на Тръмп върху смяната на режима в Иран може да намали достъпа до критични боеприпаси за Европа, по-специално ракети за Patriot.

          „Мисля, че трябва да признаем, че има нова стратегия за национална сигурност и президентът Тръмп и неговият екип са решени да я приложат. Това означава, че по-нататъшното натрупване на американски сили за възпиране в Европа е ограничено, но в близко бъдеще фокусът им вероятно ще бъде върху Близкия Изток. Не знаем дали ще бъдат предприети удари срещу Иран, но два самолетоносача вече са разположени в региона. Ако се случат такива удари, това вероятно ще означава ескалация до пълномащабен военен конфликт, а не кратка кампания, продължаваща само няколко дни“, отбеляза Кларк.

          Генералът добави, че ако администрацията на Тръмп, в сътрудничеството си с Израел, се съсредоточи върху смяната на иранския режим, критичните запаси от важни боеприпаси могат да се изчерпят. Сред тях са ракетите за зенитно-ракетните комплекси Patriot.

          „Които, при различни обстоятелства, биха могли да бъдат разположени в Европа или използвани в подкрепа на Украйна. Това е един от ключовите аспекти на ситуацията“, обясни Кларк.

          Според него президентската администрация потвърждава ангажимента на САЩ към НАТО и ядреното възпиране и призовава европейските страни да укрепят собствената си отбрана. Самите САЩ, увери генералът, остават ключов играч в обезпечаването на сигурността на Европа и Украйна.

          „Друг аспект е, че администрацията на Тръмп продължава да потвърждава ангажимента си към НАТО и ядреното възпиране, като едновременно с това насърчава европейските държави да правят повече за собствената си отбрана. Съединените щати продължават да играят водеща роля в Брюксел, а върховният главнокомандващ на НАТО все още е американски генерал. Убеден съм, че повечето американци разглеждат сигурността, стабилността и отбраната на Европа и Украйна като жизненоважни интереси на САЩ“, заключи Уесли Кларк.

          Axios наскоро съобщи, че Тръмп се приближава до голяма война с Иран – потенциална военна операция на САЩ срещу Иран вероятно би била мащабна, би продължила няколко седмици и би наподобявала повече пълномащабна война, отколкото целенасочената операция на САЩ миналия месец във Венецуела. Това вероятно ще бъде съвместна американско-израелска кампания, значително по-мащабна и по-опасна за иранския режим от 12-дневната война от юни миналата година.

          В същото време Иран предупреди пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че Техеран ще счита базите, съоръженията и активите на „вражеските сили“ в региона за легитимни цели, ако бъде атакуван военно. Иран също така обеща „решителен“ отговор в случай на атака.

          The Wall Street Journal  писа, че Иран се стреми да постигне ядрена сделка със Съединените щати, но също така бързо се подготвя за война, ако преговорите се провалят: разполага въоръжените си сили, децентрализира командването, укрепва ядрените съоръжения и засилва потискането на вътрешното несъгласие. Според източници на изданието, лидерите на Ислямската република са убедени, че оцеляването на режима е заложено на карта.

