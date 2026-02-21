Генщабът на ВСУ: Ударихме завода за „Искандер“ и „Кинжал“ с ракета „Фламинго“

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са нанесли удар с крилати ракети „Фламинго“ срещу завода „Воткинск“, обект на военно-промишления комплекс на Русия в Удмуртия. Това беше съобщено в публикация в Telegram от Генералния щаб на ВСУ, предава УНИАН.

Съобщава се, че в нощта на 21 февруари подразделения на ракетните войски и артилерията на украинската армия са нанесли удар с крилати ракети „Фламинго“ ФП-5.

„Обект на военно-промишления комплекс, заводът „Воткинск“, в град Воткинск (Удмуртска република, Руска федерация), е бил ударен“, се отбелязва в изявлението.

В резултат на удара е съобщено за пожар в обекта, но окончателните резултати от атаката все още се определят.

Генералният щаб на ВСУ добавя, че заводът „Воткинск“ произвежда междуконтиненталните балистични ракети РС-24 „Ярс“, „Ярс-С“ и „Ярс-М“; балистични ракети ЗМ-30 (Р-30) „Булава“ за подводници проект 955А „Борей-А“; балистични ракети 9М723-1 за тактическата балистична ракетна система „Искандер-М“; и 9-С-7760 за авио-ракетната система „Кинжал“.

Също така, според предварителна информация, подразделения на ВСУ са ударили газопреработвателния завод „Нефтегирски“ в Самарска област, който се използва за задоволяване на нуждите на руската армия.

Генералният щаб на ВСУ отбелязва, че в завода е регистриран пожар. Мащабът му се установява.