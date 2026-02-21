Германското правителство изиска от Анкара незабавното освобождаване на кореспондента на Deutsche Welle (DW) Аликан Улудаг. По информация на списание Spiegel журналистът е задържан по обвинения в „обида“ на президента Реджеп Тайип Ердоган и „разпространение на подвеждаща информация“.

Федералният комисар по културата и медиите Волфрам Ваймер призова турските власти да пуснат Улудаг от ареста и определи обвиненията като неоснователни. Заместник-говорителят на правителството Себастиан Хиле допълни, че Берлин следи случая с повишено внимание и изрази загриженост относно състоянието на свободата на словото в Турция.

Генералният директор на DW Барбара Масинг защити кореспондента. Тя го описа като разследващ журналист с отлични контакти, работил по случаи на корупция, което според нея го прави неудобен за властите.

Улудаг беше задържан в Анкара на 19 февруари. Ако бъде признат за виновен по повдигнатите обвинения, той може да получи присъда от над четири години и половина затвор.

От медията уточниха, че преследването е свързано със статия на Улудаг отпреди година и половина. В материала той критикува освобождаването на заподозрени за връзки с „Ислямска държава“ и описва предполагаема корупция в турските институции.