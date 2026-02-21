Google започна да налага режим „Ограничен достъп“ в платформата Maps за потребители, които не са влезли в акаунтите си. Промяната е активна от февруари, като при сърфиране в режим „инкогнито“ или без активна регистрация функционалностите на навигацията са значително редуцирани.

Според официалната страница за поддръжка на Google причините за този режим могат да бъдат „необичаен трафик“, мрежови проблеми или намеса на разширения в браузъра. Индустриални анализатори обаче тълкуват хода като опит на технологичния гигант да стимулира потребителите да използват услугите му само след идентификация.

Рестрикциите не засягат базовата навигация. Имената на населените места, пътната мрежа и маршрутизирането остават достъпни. Скрити за нерегистрираните посетители обаче са допълнителните информационни слоеве – потребителски отзиви, снимки, графиките за натовареност по часове, менютата на заведенията и списъците с близки обекти.

Разликата е отчетлива и при новите функции, базирани на изкуствения интелект Gemini. Влезлите в системата потребители имат достъп до сложни гласови заявки за търсене на специфични локации, докато „гостите“ могат да търсят единствено по отделни думи. От компанията все още не уточняват дали ограничението е постоянен елемент от политиката им.