Хиляди на марш в памет на Кентин Деранк във Франция, напрежението между левица и десница се изостря

Хиляди хора се включиха в марш в югоизточна Франция в памет на крайнодесния активист Кентин Деранк, чиято смърт след сблъсъци между радикална левица и крайна десница предизвика остра политическа реакция в страната, съобщи АФП.

Според местните власти в шествието са участвали най-малко 3 200 души. Събитието премина при засилени мерки за сигурност, включително използване на дронове, за да се предотвратят сблъсъци.

Участниците носеха цветя, портрети на Деранк и плакати с надписи „Справедливост за Кентин“ и „Крайната левица убива“.

Смърт след сблъсъци на протест

23-годишният Деранк почина от травми по главата след сблъсъци по време на демонстрация срещу левия политик от Непокорна Франция (LFI) миналата седмица.

Шестима мъже са обвинени във връзка със смъртоносния побой, а парламентарен асистент на радикален левичарски депутат също е обвинен в съучастие.

Макрон: „В Републиката няма легитимно насилие“

Президентът Еманюел Макрон призова „всички да запазят спокойствие“ часове преди началото на марша.

„В Републиката няма легитимно насилие“, заяви той, като обяви, че правителството ще обсъди въпроса за „насилствените групи“ през следващата седмица.

Смъртта на Деранк допълнително засили напрежението между левицата и десницата във Франция в навечерието на президентските избори през 2027 г.

Спорове около разрешението за марша

Шествието се проведе въпреки призивите на кмета на Лион Грегъри Дусе и координатора на LFI Мануел Бомпард да бъде забранено.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес отказа да наложи забрана, като аргументира решението с необходимостта да се балансират общественият ред и свободата на изразяване.

Местните власти съобщиха, че не изключват допълнителни арести, след като в социалните мрежи се появиха видеа с нацистки поздрави и расистки и хомофобски обиди по време на проявата.

Международна реакция

Случаят предизвика реакция и отвъд Франция. Представител на Държавния департамент на САЩ определи убийството като „тероризъм“ и предупреди за „нарастващ насилствен радикален левизъм“.

Смъртта на Деранк се превърна в нов фокус на острия идеологически сблъсък във Франция, където въпросите за политическото насилие и радикализацията отново излизат на преден план.