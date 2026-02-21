Хиляди в Париж излязоха в подкрепа на Украйна преди годишнината от инвазията

Около хиляда души се събраха в Париж, за да изразят солидарност с Украйна дни преди четвъртата годишнина от началото на руската пълномащабна инвазия, съобщи АФП.
Участниците в шествието по улиците на френската столица скандираха:
и
Призив срещу „гласовете на отказ“
Френският евродепутат Рафаел Глюксман заяви, че обществената подкрепа за Киев остава силна.
По думите му обаче в политическите среди във Франция се засилват позиции, които поставят под въпрос продължаването на помощта.
Четири години война
На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабна инвазия срещу Украйна, която прерасна в най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа след Втората световна война.
Десетки хиляди цивилни и стотици хиляди военнослужещи от двете страни са загинали, милиони украинци са били принудени да напуснат домовете си, а цели региони са опустошени от бойните действия.
Демонстрацията в Париж е част от серия прояви в европейски столици, с които се отбелязва четвъртата годишнина от началото на войната и се отправя призив за продължаване на международната подкрепа за Украйна.