      събота, 21.02.26
          Хиляди в Париж излязоха в подкрепа на Украйна преди годишнината от инвазията

          Шествието във френската столица призова за конфискация на замразените руски активи и продължаване на помощта за Киев

          21 февруари 2026 | 22:53 330
          Снимка: BERTRAND GUAY / AFP
          Красимир Попов
          Около хиляда души се събраха в Париж, за да изразят солидарност с Украйна дни преди четвъртата годишнина от началото на руската пълномащабна инвазия, съобщи АФП.

          Участниците в шествието по улиците на френската столица скандираха:

          „Подкрепяме Украйна срещу Путин, който я убива“

          и

          „Замразените руски активи трябва да бъдат конфискувани, те принадлежат на Украйна“.

          Призив срещу „гласовете на отказ“

          Френският евродепутат Рафаел Глюксман заяви, че обществената подкрепа за Киев остава силна.

          „В общественото мнение има масивна подкрепа за Украйна, която не е отслабнала от първия ден на пълномащабната инвазия“, подчерта той.

          По думите му обаче в политическите среди във Франция се засилват позиции, които поставят под въпрос продължаването на помощта.

          „И в крайната левица, и в крайната десница все по-силно звучат призиви за капитулация“, добави Глюксман.

          Четири години война

          На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабна инвазия срещу Украйна, която прерасна в най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа след Втората световна война.

          Десетки хиляди цивилни и стотици хиляди военнослужещи от двете страни са загинали, милиони украинци са били принудени да напуснат домовете си, а цели региони са опустошени от бойните действия.

          Демонстрацията в Париж е част от серия прояви в европейски столици, с които се отбелязва четвъртата годишнина от началото на войната и се отправя призив за продължаване на международната подкрепа за Украйна.

