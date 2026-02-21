Хизбула заплаши с продължаване на бойните действия след израелски удари в Ливан

Хизбула предупреди в събота, че няма да има друг избор, освен да продължи съпротивата си, след като израелски удари в Ливан доведоха до смъртта на осем нейни оперативни членове.

Ливанското здравно министерство съобщи за 12 загинали – 10 в източната част на страната и двама на юг. По данни на Хизбула осем от тях са бойци на групировката.

„Нямаме друга опция“

Служителят на Хизбула Махмуд Камати определи ударите като „ново клане и нова агресия“.

„Каква опция ни остава, за да защитим себе си и страната си? Каква опция имаме освен съпротива? Вече нямаме никаква опция“, заяви той в реч, излъчена от телевизия „Ал-Манар“.

Според представител на организацията, пожелал анонимност, осемте бойци са били на среща в източния регион Бекаа, когато са били убити.

Израел: Ударени са командни центрове

Израелската армия съобщи, че е атакувала „няколко терористи от ракетния комплекс на Хизбула в три различни командни центъра в района на Баалбек“.

Кореспондент на АФП в Източен Ливан съобщава за сериозно разрушени сгради в Беднаел и между Рияк и Али ал-Нахри, както и за разчистване на отломки с тежка техника. По негови данни ударите са били нанесени в жилищни райони.

Часове по-рано Израел удари и най-големия палестински бежански лагер в южен Ливан. Според израелските военни целта е била свързана с Хамас, докато ливанските власти съобщиха за двама загинали. В изявление Хамас заяви, че атакуваната сграда е принадлежала на съвместните сили за сигурност в лагера и е имало цивилни жертви.

Политически натиск в Ливан

Ливанското правителство наскоро обяви план за разоръжаване на Хизбула в южната част на страната, като армията трябва да започне втората фаза от този процес.

Президентът Джоузеф Аун осъди израелските атаки, които според него подкопават усилията за стабилизация.

Регионално напрежение

Ударите се случват на фона на засиленото напрежение между САЩ и Иран. Президентът Доналд Тръмп заплаши с военни действия заради иранската ядрена програма. Техеран е ключов съюзник и покровител на Хизбула и Хамас.

В Баалбек бе организирано масово погребение на командира Хюсеин Мохамед Яги и един от бойците, като стотици хора развяваха знамена на Хизбула и скандираха в подкрепа на групировката.

Ескалацията увеличава риска от по-широк регионален конфликт, особено в момент, когато дипломатическите усилия около иранската ядрена програма остават несигурни.