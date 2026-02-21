НА ЖИВО
          Христо Янев с 2 липси за мача срещу Славия

          Аут за срещата са наказаните Анжело Мартино и Джеймс Ето’о

          21 февруари 2026 | 12:55 220
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешния домакински двубой срещу Славия от 22-рия кръг на Първа лига. Сред избраниците на Христо Янев попадна и Радослав Живков, който играе за дубъла във Втора лига. 

          Мачът стартира в 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Аут за срещата са наказаните Анжело Мартино и Джеймс Ето’о. 

          Групата на ЦСКА:

          21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Давид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 27. Радослав Живков, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Лийдс взе решение за бъдещето на Илия Груев

          Станимир Бакалов -
          Отделно от това, футболистите са в основата на стабилното представяне на тима, воден от Даниел Фарке
          Спорт

          Левски взима поне още един или двама нови

          Станимир Бакалов -
          Сините проявяват интерес и към атакуващия халф на Локомотив Пловдив Каталин Ицу
          Футбол

          Хулио Веласкес: Доволен съм от чистенето на терените в България

          Николай Минчев -
          В неделя "сините" гостуват на ЦСКА 1948
          Вашият коментар
