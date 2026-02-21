Христо Янев с 2 липси за мача срещу Славия

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешния домакински двубой срещу Славия от 22-рия кръг на Първа лига. Сред избраниците на Христо Янев попадна и Радослав Живков, който играе за дубъла във Втора лига.

Мачът стартира в 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Аут за срещата са наказаните Анжело Мартино и Джеймс Ето’о.

Групата на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Давид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 27. Радослав Живков, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.