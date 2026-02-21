Хулио Веласкес: Доволен съм от чистенето на терените в България

Треньорът на Левски – Хулио Веласкес, говори преди гостуването на ЦСКА 1948 в неделя. Срещата между „сини“ и „червените“ е част от 22-рия кръг на Първа лига.

Той коментира заснежените терени и новото попълнение Стипе Вуликич, както и предстоящото гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица. Специалистът се надява двубоят в неделя да се изиграе при оптимални условия.

„Не съм притеснен, но винаги съм загрижен. За утре мисля само с моя отбор. Винаги ще давам нужната оценка за работата на съперника. Винаги е приоритет какво ние ще представляваме на терена.

Конкретно за утре очакваме да разполагаме с най-добрия терен, спрямо метеорологичните условия, но това не зависи от мен“, призна в началото Веласкес.

„Откакто съм дошъл – едно от позитивните неща в България е капацитетът хората да се справям със снега, както по пътищата – така и по терените. Не съм свикнал с тази скорост. Ако е следващия час спре снеговалежът – ще може да тренираме на изчистен терен. Ако това не се случи, ще трябва да се приспособим към ситуацията“, отговори с усмивка испанецът.

Макун продължава да се възстановява. Нещата вървят добре и го очаквам през следващата седмица. Рилдо усеща леки болки и пропусна последните две тренировки. Останалите играчи са в страхотно състояние. Новото попълнение не тренира с отбора, но направи кондиционна тренировка. Идеята е още днес да е на линия с останалите“, сподели треньорът.

„Планът ми за мача няма да е базиран на терена, защото ако така подхождам – мислете какво ще бъде през следващите три месеца. Ще се придържаме към нашата идея за игра. Щом ни се получи при визитата на Спартак Варна, отдавна не бях виждал такъв терен като там, значи ще се придържаме и за напред“, отсече Веласкес.

„Изправяме се с отбор, който в Първа лига се опитва да играе, а не само да изритва топката. Отборът се чувства по-комфортно, когато притежава топката. Трябва да подходим умно и да се адаптираме към обстоятелствата“, заключи треньорът.

Веласкес сподели и няколко думи за новото попълнение Стипе Вуликич: „Не трябва да забравяме, че това са хора преди всичко. Важно е в личностен план те да станат част от колектива. Разбрах за него положителни неща от Италия. Беше важно да вземем защитник, защото ни липсваха фигури на тази позиция. Това ще ни дава повече възможности, включително и на левия бек. Важното е, че Стипе идва от тренировъчен процес, въпреки че скоро не е играл“.