„Има такъв народ“ (ИТН) внесе сигнал в Софийската градска прокуратура (СГП) срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Документите бяха подадени от народните представители Тошко Йорданов и Александър Рашев.

От пресцентъра на партията настояват държавното обвинение да извърши проверка дали е оказван натиск върху служители на МВР за подаване на оставки. Според ИТН става въпрос за принуда спрямо ръководни кадри и оперативни служители, ангажирани с разследването на случая „Петрохан“.

Мотивите за сигнала се основават на публична информация, че Емил Дечев е поискал оттеглянето на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и всички разследващи полицаи по казуса. По-рано от вътрешното ведомство отрекоха тези твърдения.

Лена Бориславова също коментира темата, като заяви, че от ИТН „не могат да преглътнат факта, че си отиват“. Тя допълни, че не изпитва съчувствие след всичко, което партията е направила по време на престоя си в политиката.