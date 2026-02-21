НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ИТН сезира прокуратурата за натиск от служебния вътрешен министър Емил Дечев

          Мотивите за сигнала се основават на публична информация, че Емил Дечев е поискал оттеглянето на главния секретар на МВР

          21 февруари 2026 | 13:38 00
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Има такъв народ“ (ИТН) внесе сигнал в Софийската градска прокуратура (СГП) срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Документите бяха подадени от народните представители Тошко Йорданов и Александър Рашев.

          - Реклама -
            
            

          От пресцентъра на партията настояват държавното обвинение да извърши проверка дали е оказван натиск върху служители на МВР за подаване на оставки. Според ИТН става въпрос за принуда спрямо ръководни кадри и оперативни служители, ангажирани с разследването на случая „Петрохан“.

          Мотивите за сигнала се основават на публична информация, че Емил Дечев е поискал оттеглянето на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и всички разследващи полицаи по казуса. По-рано от вътрешното ведомство отрекоха тези твърдения.

          Лена Бориславова също коментира темата, като заяви, че от ИТН „не могат да преглътнат факта, че си отиват“. Тя допълни, че не изпитва съчувствие след всичко, което партията е направила по време на престоя си в политиката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Симеон Дянков: Служебният кабинет няма мандат да пренаписва бюджета

          Георги Петров -
          Според Дянков амбициите на служебното правителство за намеса в съдебната власт са трудни за реализация
          Политика

          Костадинов: Служебният кабинет разчиства сметки и готви четворна коалиция

          Георги Петров -
          "Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки"
          Политика

          Министър Иван Христанов разпореди пълна проверка за „Петрохан“

          Георги Петров -
          Христанов изрази надежда, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев също ще внесе яснота по темата
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions