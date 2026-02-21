Янев: Пиедраита е нешлифован диамант, изпълнението му е магично

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след победата с 1:0 над Славия. Той сподели, че авторът на победното попадение Алехандро Пиедраита и нешлифован диамант.

- Реклама -

„Искам да благодаря на всички, които дойдоха, за да може да се почисти терена. Благодаря от сърце. Мога да кажа, че днес срещнахме добре организиран отбор в защита. Затрудниха ни максимално. Възползвахме се от една от малкото ситуации. Трябва да разберем, че ще има и други такива мачове до края, но не трябва да се отказваме.

В предходните мачове видяхме, че Лео блесна, видяхме Макс. Във всеки мач някой трябва да поема лидерската палка. Трябва да разберем, че като отбор може да успеем, но не трябва да се заблуждаваме и да правим нещата, както досега. Трябва да знаем, че всеки един от нас е важен.

Знаехме предварително, че Пиедраита и нешлифован диамант. Изпълнението му е магично. Те затова са тук, за да ни дадат част от класата си и да накараме отбора да разбере, че имаме футболисти, с които да постигне добри резултати.

Имаме футболисти, които са ни нужни. В предходните два мача хората от пейката решиха мачовете. Днес видяхме Пиедра, което направи нещо, което ще бъде помнено дълго. Трябва вярваме в себе си и да се натискаме докрай.

Вие ще бъдете първите, които ще разбере, ако това се случи. Искаме да направим балансиран отбор. Моя е отговорността да накарам всички в отбора да разберат важността си.

Аз и всички, които работим в клуба, имаме привилегията да работим в такъв велик клуб заради хората, които сега изпитват затруднения. Ще е най-хубавото, ако може да направим така, че да ни подкрепят от трибуните. И Джони, и Любо Пенев са част от хората, направили ЦСКА толкова велик“, каза Янев.