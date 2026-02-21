НА ЖИВО
          Каляри и Лацио разочароваха

          До края на срещата на два пъти Данило Каталди можеше да донесе трите точки на "орлите", но не успя да го направи

          21 февруари 2026 | 23:50
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Каляри и Лацио завършиха 0:0 в мач от 26-ия кръг на Серия А. „Розоблу“ са 13-и в класирането с 29 точки, докато „орлите“ са 9-и с 34.

          Сардинците започнаха по-активно, но Жозе Педро и Мишел Адопо отправиха неточни удари. В 37-ата минута и Себастиано Еспозито не намери целта.

          През втората част Лацио изравни играта, но пак домакините бяха по-близо до попадение.

          В 68-ата минута Марко Палестра прати топката в мрежата. Голът не бе признат заради засада. В 78-ата минута и Рияд Идриси не успя да се разпише.

          Пет минути преди изтичането на редовното време домакините останаха с човек по-малко на терена, след като Йери Мина получи втори жълт картон.

          До края на срещата на два пъти Данило Каталди можеше да донесе трите точки на „орлите“, но не успя да го направи.

