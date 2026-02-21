Киев склонен на териториални отстъпки срещу ускорено членство в ЕС

Украйна може да се съгласи да загуби част от териториите си при евентуални мирни преговори с Русия в замяна на перспектива за бързо членство в Европейския съюз. Това съобщава германският вестник Die Welt, позовавайки се на дипломатически източници в Брюксел.

Според тях Съединените щати, в ролята си на посредник, работят по сценарий, при който Киев би получил членство в ЕС и гаранции за сигурност, а Русия „в значителна степен“ да поеме контрола над Донбас.

Дипломати коментират, че на президента Володимир Зеленски е необходим силен политически коз, ако иска да убеди украинското общество да приеме евентуални териториални отстъпки. Именно ускорената европейска интеграция може да бъде такъв аргумент.

В настоящите планове за мирен договор се обсъжда възможност Украйна да бъде приета в ЕС още през следващата година. Според източници в Брюксел обаче този срок е нереалистичен, като по-вероятен хоризонт се посочва периодът 2028–2030 година.

Като основна причина се изтъква, че Киев все още е далеч от покриването на ключовите критерии за членство – включително в областта на борбата с корупцията и върховенството на правото.

Темата за европейската перспектива на Украйна остава в центъра на дипломатическите усилия, особено на фона на променящата се роля на САЩ и засилената подкрепа от страна на европейските държави.