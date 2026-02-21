Командир от ВСУ: През пролетта ситуацията на фронта ще се влоши за Украйна

С настъпването на пролетта ситуацията на фронта ще се влоши и Украйна трябва да се подготви за по-интензивни боеве. Това заяви в ефира на „Киев24“ Дмитрий „Перун“ Филатов, командир на 1-ви отделен щурмови полк „Дмитро Коцюбайл“.

„Бих предложил на всички да се подготвят за по-интензивни бойни действия, защото през последната година врагът много добре разви съгласуваната комуникация между „малки пехотни групи“ и „подразделения с безпилотни летателни апарати“, нещо, което, за съжаление, ни липсва във Въоиръжените сили на Украйна“, отбеляза той.

По думиуте му, въпреки че Украйна разполага и с Безпилотни оперативни сили, този елемент се развива отделно от наземния компонент от доста дълго време.

„Нашите безпилотни сили са принудени да останат в отбрана и да бъдат равномерно разпръснати по цялата фронтова линия“, добави той.