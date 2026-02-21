НА ЖИВО
      събота, 21.02.26
          Командир от ВСУ: През пролетта ситуацията на фронта ще се влоши за Украйна

          21 февруари 2026 | 12:40 580
          
          С настъпването на пролетта ситуацията на фронта ще се влоши и Украйна трябва да се подготви за по-интензивни боеве. Това заяви в ефира на „Киев24“ Дмитрий „Перун“ Филатов, командир на 1-ви отделен щурмови полк „Дмитро Коцюбайл“.

          „Бих предложил на всички да се подготвят за по-интензивни бойни действия, защото през последната година врагът много добре разви съгласуваната комуникация между „малки пехотни групи“ и „подразделения с безпилотни летателни апарати“, нещо, което, за съжаление, ни липсва във Въоиръжените сили на Украйна“, отбеляза той.

          По думиуте му, въпреки че Украйна разполага и с Безпилотни оперативни сили, този елемент се развива отделно от наземния компонент от доста дълго време.

          „Нашите безпилотни сили са принудени да останат в отбрана и да бъдат равномерно разпръснати по цялата фронтова линия“, добави той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия громи Одеса поредна нощ: много разрушения и пожари в града

          Христо Иванов -
          Ударът предизвика пожари, много разрушения, а има и пострадали.
          Война

          Die Welt: Украйна може да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на бързо влизане в ЕС

          Христо Иванов -
          Обсъжданият мирен план посочва 2027 г. като дата за присъединяване на Украйна към ЕС.
          Война

          Фридрих Мерц: Русия провежда непоносима нацистка пропаганда срещу народа на Украйна

          Христо Иванов -
          Според Мерц Европа трябва да се научи да „говори езика на силата“.
          Вашият коментар
