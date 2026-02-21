Комо диша във врата на Ювентус

Комо надви Ювентус с 2:0 в Торино в двубой от 26-ия кръг на Серия А.

- Реклама -

С този успех „езерняците“ събраха 45 точки на шестата позиция в класирането и вече изостават само на една от петия Ювентус.

„Бианконерите“ играха с нов екип с хоризонтални ивици и червени номера на гърба, които предизвикаха доста коментари в социалните мрежи.

Мачът започна зле за домакините още в 12-ата минута, когато Комо поведе в резултата. Всичко започна от ужасяващо сбъркан пас на Уестън Маккени в средата на терена. Топката стигна до Мергим Войвода отдясно в наказателното поле, който финтира защитник и стреля към близкия ъгъл. Вратарят на Юве – Микеле Ди Грегорио, се намеси изключително неубедително и позволи на топката да влезе във вратата му за 0:1.



Тази поредица от грешки даде тон на цялото първо полувреме. В 38-ата минута Ювентус беше на косъм от това да допусне втори гол, отново след нелепа грешка. Теун Коопмейнерс върна лошо топката назад, принуждавайки Ди Грегорио да изчисти под напрежение. Топката попадна право у Лукаш Да Куня, който от границата на наказателното поле опита да прехвърли вратаря, но ударът му срещна напречната греда на опразнената врата.

До края на полувремето играчите на Юве изглеждаха напълно объркани, а атаките им бяха хаотични и безидейни.



На почивката в състава на Ювентус се появи Франсиско Консейсао на мястото на Фабио Мирети, но и тази промяна не доведе до желания ефект.

Вместо това, Комо нанесе своя втори и решителен удар в 61-ата минута. След изпълнение на ъглов удар за Ювентус, гостите организираха светкавична контраатака. Сержи Роберто изведе с пас през терена Да Куня по десния фланг, който напредна и подаде успоредно на голлинията към Максенс Какре. За френския полузащитник остана най-лесното – да засече топката от осем метра в мрежата за 0:2.



До края на мача Ювентус опита плах натиск, но така и не успя да създаде сериозна опасност. Удар с глава на Коопмейнерс мина на сантиметри от гредата, а няколко пробива на Кенан Йълдъз и Луис Опенда бяха лесно неутрализирани от защитата на Комо. Играта на домакините беше накъсана и лишена от всякаква острота.

В 84-ата минута Коопмайнерс уцели греда след изпълнение на свободен удар, а след това Франсиско Консейсао центрира към далечната греда, където Джонатан Дейвид с глава прехвърли вратата.