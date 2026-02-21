Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази съмнение, че служебното правителство ще организира честни и прозрачни избори. В участие по БНТ той определи друга цел пред настоящата власт.

„Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки“, заяви Костадинов.

Според него се подготвя бъдещо „четворно управление“. Лидерът на „Възраждане“ аргументира тезата си с твърдението, че в състава на кабинета се виждат представители на президента Румен Радев, на турския държавен глава Реджеп Ердоган, на ПП-ДБ и на ГЕРБ.