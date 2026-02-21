НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов: Служебният кабинет разчиства сметки и готви четворна коалиция

          "Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки"

          21 февруари 2026 | 13:03 610
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази съмнение, че служебното правителство ще организира честни и прозрачни избори. В участие по БНТ той определи друга цел пред настоящата власт.

          - Реклама -
            
            

          „Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро да разчиства сметки“, заяви Костадинов.

          Според него се подготвя бъдещо „четворно управление“. Лидерът на „Възраждане“ аргументира тезата си с твърдението, че в състава на кабинета се виждат представители на президента Румен Радев, на турския държавен глава Реджеп Ердоган, на ПП-ДБ и на ГЕРБ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИТН сезира прокуратурата за натиск от служебния вътрешен министър Емил Дечев

          Георги Петров -
          Мотивите за сигнала се основават на публична информация, че Емил Дечев е поискал оттеглянето на главния секретар на МВР
          Политика

          Симеон Дянков: Служебният кабинет няма мандат да пренаписва бюджета

          Георги Петров -
          Според Дянков амбициите на служебното правителство за намеса в съдебната власт са трудни за реализация
          Политика

          Министър Иван Христанов разпореди пълна проверка за „Петрохан“

          Георги Петров -
          Христанов изрази надежда, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев също ще внесе яснота по темата
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions