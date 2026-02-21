НА ЖИВО
          Левски: На този етап искаме мачът в Бистрица да се състои по план

          На този етап официалното желание на ПФК „Левски“ е срещата да се състои в обявената дата и час

          21 февруари 2026 | 16:40
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Уважаеми привърженици и медии,

          - Реклама -
            
            

          Във връзка с многото въпроси около провеждането на мача ни с ЦСКА 1948, който по програма е насрочен за утре (неделя, 22.02.2026 от 16:45 часа), искаме да напомним, каква е официалната процедура по регламент.

          Съгласно раздел шести, чл. 21, ал. 12–14 от Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2025/2026 г., налична на този линк:

                        •            При независещи от отборите причини футболната среща може да започне със закъснение по преценка на длъжностните лица, които представят на съответния администриращ орган допълнителен доклад (чл. 21, ал. 12).

                        •            Когато поради непреодолими причини играта трябва да бъде прекъсната временно и ако, по преценка на съдията, не може да бъде подновена за кратко време, той е длъжен по собствена преценка да изчака определено време и тогава да обяви, че прекъсва футболната среща, като подробно описва случилото се в доклад до органа, администриращ първенството (чл. 21, ал. 13).

                        •            Футболна среща в професионалния футбол, не започнала или незавършила поради лоши атмосферни условия или по други причини, посочени в ал. 13, се доиграва на следващия ден, на същия стадион, в същия час и при същите съдии, освен в изрично описаните изключения в чл. 26 (чл. 21, ал. 14).

          На практика това означава, че:

                        •            Решенията за начало, временно прекъсване, изчакване и евентуално прекратяване на срещата са в правомощията на съдията и длъжностните лица на мача, в рамките на цитираните текстове.

                        •            При лоши атмосферни условия или други непреодолими причини регламентът предвижда доиграване/провеждане на мача на следващия ден, при същите параметри, освен ако не е приложимо някое от изключенията, посочени в Наредбата.

                        •            Клубовете не могат еднолично да отменят или променят провеждането на срещата, но могат да изкажат мнение пред длъжностните лица.

          На този етап официалното желание на ПФК „Левски“ е срещата да се състои в обявената дата и час, при стриктно спазване на действащите разпоредби и с оглед безопасността на всички участници.

          В случай на каквато и да е промяна, тя ще бъде официално съобщена от компетентния орган и незабавно препредадена през нашите официални канали.

