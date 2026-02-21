Левски продава Акрам Бурас в Белгия

Алжирският полузащитник на Левски Акрам Бурас започна годината във впечатляваща форма и вече привлича сериозно внимание както в България, така и в родината си. Силните му изяви със синия екип не останаха незабелязани, а местните медии дори заговориха за възможен трансфер още през лятото.

В Алжир широко бе отразен голът му при победата с 3:0 над Ботев Пловдив. Според изданието ZWsport, 23-годишният халф може да направи следващата стъпка в кариерата си след края на сезона.

„Бурас е много вероятно да премине в по-силен клуб и по-конкурентна лига след кампанията, предвид доброто му представяне с Левски“, пише медията. Допълва се, че интерес към алжиреца продължават да проявяват клубове от Белгия. Още преди преминаването му на „Герена“ той бе следен от Шарльороа, но Левски реагира бързо и активира откупната му клауза от МК Алжер. Трансферът възлезе на 300 000 евро, като алжирският клуб запази и процент при бъдеща продажба.

Бурас пристигна в Левски с помощта на бившия нападател на тима Билал Бари, който след края на кариерата си започна работа като мениджър в агенцията на брат си. До момента полузащитникът има 17 мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил четири асистенции.

Преди трансфера си в България той бе играл единствено в родината си, където с МК Алжер и Белуиздад спечели общо четири шампионски титли.