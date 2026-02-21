НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски продава Акрам Бурас в Белгия

          Според изданието ZWsport, 23-годишният халф може да направи следващата стъпка в кариерата си след края на сезона

          21 февруари 2026 | 10:34 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Алжирският полузащитник на Левски Акрам Бурас започна годината във впечатляваща форма и вече привлича сериозно внимание както в България, така и в родината си. Силните му изяви със синия екип не останаха незабелязани, а местните медии дори заговориха за възможен трансфер още през лятото.

          - Реклама -
            
            

          В Алжир широко бе отразен голът му при победата с 3:0 над Ботев Пловдив. Според изданието ZWsport, 23-годишният халф може да направи следващата стъпка в кариерата си след края на сезона.

          „Бурас е много вероятно да премине в по-силен клуб и по-конкурентна лига след кампанията, предвид доброто му представяне с Левски“, пише медията. Допълва се, че интерес към алжиреца продължават да проявяват клубове от Белгия. Още преди преминаването му на „Герена“ той бе следен от Шарльороа, но Левски реагира бързо и активира откупната му клауза от МК Алжер. Трансферът възлезе на 300 000 евро, като алжирският клуб запази и процент при бъдеща продажба.

          Бурас пристигна в Левски с помощта на бившия нападател на тима Билал Бари, който след края на кариерата си започна работа като мениджър в агенцията на брат си. До момента полузащитникът има 17 мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил четири асистенции.

          Преди трансфера си в България той бе играл единствено в родината си, където с МК Алжер и Белуиздад спечели общо четири шампионски титли.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Сериозни промени в ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Треньорът ще направи три рокади, две от които са наложени от отсъствия заради наказания
          Спорт

          Филипе Коутиньо разтрогна с Васко да Гама

          Станимир Бакалов -
          Решението е взето след скорошен мач, в който той беше освиркан от трибуните
          Спорт

          Седмият нов в ЦСКА тръгва днес за София

          Станимир Бакалов -
          25-годишният бранител ще пристигне в България, за да подпише договор за наем за срок от 18 месеца
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions