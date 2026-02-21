НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски взима поне още един или двама нови

          След това сините ще могат да привличат само свободни агенти

          21 февруари 2026 | 11:33 150
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски ще се подсили с поне още един или двама нови до затварянето на трансферния пазар във вторник. След това сините ще могат да привличат само свободни агенти. Както „Тема Спорт“ писа, столичани имат сериозни апетити към звездата на Берое Алберто Салидо. От „Герена“ изпратиха оферта от 250 000 евро за халфа на заралии. Собственикът на старозагорци Ернан Банато обаче е отхвърлил предложението и очаква то да бъде подобрено, за да се стигне до трансфер. Босът на старозагорци преди това е отказал оферта от 400 000 евро за 26-годишния футболист от чужбина. Преминаването на юношата на Атлетико Мадрид на „Герена“ може да се осъществи при сума между 400 и 500 хиляди евро. Сделка няма да има под това искане на Берое. Банато няма да бърза с продажбата на звездата на заралии, въпреки тежкото финансово състояние на клуба. По този начин аржентинският бос на Берое процедира и по трансфера на Сантяго Годой. Голаджията бе трансфериран в ЦСКА след куп отказани оферти от различни клубове, включително и от Левски, в продължение на година. В момента Салидо е най-конвертируемият футболист под Аязмото.

          - Реклама -
            
            

          Сините проявяват интерес и към атакуващия халф на Локомотив Пловдив Каталин Ицу. Преди това столичани удариха на камък с привличането на Марселино Кареасо. Тази зима от отбора си тръгнаха шестима. Левски продаде за по 150 000 евро Цунами и Борислав Рупанов съответно на турския Ъгдър и полския Гурник Забже, както и за около 800 000 Марин Петков на саудитския Ал Таавон. Сините също така се разделиха по взаимно съгласие с Патрик-Габриел Галчев, Патрик Мислович и Фабио Лима.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Лийдс взе решение за бъдещето на Илия Груев

          Станимир Бакалов -
          Отделно от това, футболистите са в основата на стабилното представяне на тима, воден от Даниел Фарке
          Футбол

          Хулио Веласкес: Доволен съм от чистенето на терените в България

          Николай Минчев -
          В неделя "сините" гостуват на ЦСКА 1948
          Спорт

          Сериозни промени в ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Треньорът ще направи три рокади, две от които са наложени от отсъствия заради наказания
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions