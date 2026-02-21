Лодон обмисля дали да лишят принц Андрю от наследяването на трона

Британското правителство обмисля въвеждането на специално законодателство, с което Андрю Маунтбатън-Уиндзор да бъде отстранен от линията за наследяване на трона, съобщава БНР. Ходът би попречил на брата на крал Чарлз Трети някога да стане монарх.

Заместник-министърът на отбраната Люк Полард заяви пред Би Би Си, че това е „правилното нещо“, независимо от изхода на полицейското разследване срещу Андрю.

В момента братът на краля остава осми в линията за наследяване, въпреки че през октомври беше лишен от титлите си, включително от обръщението „принц“, на фона на обществен натиск заради връзките му с финансиста Джефри Епстийн, обвиняван в тежки сексуални престъпления.

В четвъртък вечерта Андрю беше освободен след 11 часа в ареста по подозрение за злоупотреба с публична длъжност. Той последователно и категорично отрича всички обвинения.

Полард потвърди, че правителството работи съвместно с Бъкингамския дворец по възможните промени. Според него подобна стъпка трябва да бъде подкрепена от всички партии, но е редно окончателното решение да бъде взето след приключване на полицейското разследване.

Междувременно в петък бяха показани кадри на полицейски автомобили без отличителни знаци, които влизат и излизат от Роял Лодж – 30-стайния имот в Уиндзор, където Андрю живее от години. Според информация на Би Би Си, претърсването на имота продължава.

Случаят поставя под сериозно напрежение както кралското семейство, така и британската политическа система, тъй като евентуално законодателно отстраняване от линията за наследяване би било исторически прецедент.