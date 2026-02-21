Локомотив (Пловдив) се подхлъзна срещу Спартак (Варна)

Локомотив (Пловдив) се подхлъзна у дома срещу 10 от Спартак (Варна) и двата тима завършиха 1:1 на „Лаута“ в мач от 22 кръг на efbet Лига. В 53-ата минута гостите останаха в намален състав след втори жълт и червен картон на Чунчуков, но въпреки това Жота Лопеш (56) ги изведе напред в резултата. Натискът на домакините пък доведе само до изравнителен гол на Тодор Павлов (75).

Още в 25-ата секунда гостите можеха да поведат, но Шанде от изгодна позиция прати топката покрай десния страничен стълб. В седмата минута Тодор Павлов се беше включил в предни позиции и комбинира с Каталин Иту, който шутира по трева, но Максим Ковальов спаси удара на румънеца. Последваха пропуски на Цветелин Чунчуков от гостите сам срещу вратаря и на Иту, който прати топката в аут, а в последната минута на редовното време на първата част от Локомотив Пловдив имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Мартин Георгиев, която не се потвърди след проверката с ВАР.

След почивката в 53-ата минута Цветелин Чунчуков получи втори жълт картон за удар с ръка в лицето на Киндриш и остави „соколите“ с човек по-малко, но въпреки това те поведоха три минути по-късно. Ангел Грънчов се справи с Лами и Тодор Павлов, а след това изправяйки се срещу Андрей Киндриш и Ивайло Иванов реши да комбинира с Жота Лопеш, който насочи топката във вратата на Милосавлиевич за 0:1.

С човек повече Локомотив натисна и успя да изравни в 75-ата минута, когато Ивайло Иванов центрира в наказателното поле, където топката рикошира в Матео Петрашило и стигна до Тодор Павлов, а юношата на „смърфовете“ я прати във вратата на Ковальов за 1:1.

До края натискът на „смърфовете“ стана все по-осезаем, а в 87-ата минута Ковальов се отличи със страхотно спасяване при изстрел на Политино от границата на наказателното поле. Веднага след това изстрел на Умарбаев се отби в страничния стълб. Две минути по-късно Каталин Иту стреля право в ръцете на Ковальов. До нов гол така или иначе не се стигна въпреки петте минути добавено време и двата тима разделиха по точка.

Въпреки ремито „смърфовете“ записаха четвърти пореден двубой без загуба от началото на 2026 година и с 34 точки остават на шестата позиция. „Соколите“ пък записаха трето поредно равенство след рестарта на шампионата и са на 12-о място с 20 точки.