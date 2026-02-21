НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 21.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Локомотив (Пловдив) се подхлъзна срещу Спартак (Варна)

          "Смърфовете" остават без загуба тази година, "соколите" с трето поредно реми

          21 февруари 2026 | 17:01 260
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Локомотив (Пловдив) се подхлъзна у дома срещу 10 от Спартак (Варна) и двата тима завършиха 1:1 на „Лаута“ в мач от 22 кръг на efbet Лига. В 53-ата минута гостите останаха в намален състав след втори жълт и червен картон на Чунчуков, но въпреки това Жота Лопеш (56) ги изведе напред в резултата. Натискът на домакините пък доведе само до изравнителен гол на Тодор Павлов (75).

          - Реклама -
            
            

          Още в 25-ата секунда гостите можеха да поведат, но Шанде от изгодна позиция прати топката покрай десния страничен стълб. В седмата минута Тодор Павлов се беше включил в предни позиции и комбинира с Каталин Иту, който шутира по трева, но Максим Ковальов спаси удара на румънеца. Последваха пропуски на Цветелин Чунчуков от гостите сам срещу вратаря и на Иту, който прати топката в аут, а в последната минута на редовното време на първата част от Локомотив Пловдив имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Мартин Георгиев, която не се потвърди след проверката с ВАР.

          След почивката в 53-ата минута Цветелин Чунчуков получи втори жълт картон за удар с ръка в лицето на Киндриш и остави „соколите“ с човек по-малко, но въпреки това те поведоха три минути по-късно. Ангел Грънчов се справи с Лами и Тодор Павлов, а след това изправяйки се срещу Андрей Киндриш и Ивайло Иванов реши да комбинира с Жота Лопеш, който насочи топката във вратата на Милосавлиевич за 0:1.

          С човек повече Локомотив натисна и успя да изравни в 75-ата минута, когато Ивайло Иванов центрира в наказателното поле, където топката рикошира в Матео Петрашило и стигна до Тодор Павлов, а юношата на „смърфовете“ я прати във вратата на Ковальов за 1:1. 

          До края натискът на „смърфовете“ стана все по-осезаем, а в 87-ата минута Ковальов се отличи със страхотно спасяване при изстрел на Политино от границата на наказателното поле. Веднага след това изстрел на Умарбаев се отби в страничния стълб. Две минути по-късно Каталин Иту стреля право в ръцете на Ковальов. До нов гол така или иначе не се стигна въпреки петте минути добавено време и двата тима разделиха по точка. 

          Въпреки ремито „смърфовете“ записаха четвърти пореден двубой без загуба от началото на 2026 година и с 34 точки остават на шестата позиция. „Соколите“ пък записаха трето поредно равенство след рестарта на шампионата и са на 12-о място с 20 точки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Косич: Не намерихме правилните решения

          Станимир Бакалов -
          Труден двубой, както всеки един в първенството
          Спорт

          Левски: На този етап искаме мачът в Бистрица да се състои по план

          Станимир Бакалов -
          В случай на каквато и да е промяна, тя ще бъде официално съобщена от компетентния орган и незабавно препредадена през нашите официални канали
          Други

          Даниел Пешков с най-силно наше представяне в ски бягането

          Станимир Бакалов -
          Той все пак направи най-силното индивидуално представяне на българите в ски бягането в Милано-Кортина 2026
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions